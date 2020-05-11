Про це повідомила прес-служба партії “Білоруський національний фронт”.

У партії заявили, що не висуватимуть кандидата на президентських виборах. При цьому засідання керівного органу з цього приводу проходило онлайн через загрозу коронавірусу.

“Сайм партії “БНФ” прийняв рішення про неучасть партії в президентських виборах 2020 року. Партія не буде висувати свого кандидата і не підтримуватиме інших кандидатів”, – сказано в заяві.

Таке рішення опозиціонери пояснили пандемією коронавірусу і тим, що влада Білорусі проігнорувала рекомендації з приводу зміни виборчого законодавства.

“Проведення виборчої кампанії в умовах пандемії надмірно безвідповідальне і небезпечне. У той час, коли інші європейські країни приймають обгрунтовані рішення відкласти вибори, навіть з набагато меншим числом хворих”, – йдеться в заяві партії.

Також не планують приймати участі в президентських виборах і в партії “Справедливий світ”.

“Білоруська партія лівих оцінює дане рішення як безвідповідальне і злочинне. Проведення в найближчі три місяці передвиборчої кампанії в Білорусі в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції ставить під загрозу життя і здоров’я величезної кількості людей”, – йдеться в заяві.