Членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова передала до Слідчого комітету Білорусі заяву про викрадення силовиками та погрози з їх боку.

Її заява опублікована штабом кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико, координатором якого вона є.

Повідомляється, що Колесникова 10 вересня подала в правоохоронні органи заяву на ім’я голови Слідкому, в якій виклала хронологію подій 7 і 8 вересня. Вона описала, як її викрали невідомі, як їй погрожували та намагалися силою виставити з країни. У заяві вона назвала імена правоохоронців, які причетні до цього.

За словами Колесникової, співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС і Комітет державної безпеки говорили їй “погрози позбавити життя, які сприймалися нею реально”.

“Висловлювалися і погрози позбавити мене волі на строк до 25 років, влаштувати мені проблеми в місцях тримання під вартою, в місцях позбавлення волі, що я також сприймала реально”, — пише опозиціонерка.

Вона заявила, що після того, як правоохоронці не змогли змусити її залишити країну добровільно, її вивезли силою на кордон з Україною з мішком на голові заштовхавши в автобус.

Вона вимагає розслідування щодо фактів викрадення, незаконного позбавлення волі та погроз вбивством.

Як відомо, 7 вересня Колесникову в центрі Мінська викрали невідомі. Згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну.

Родненков та Кравцов тієї ночі дійсно виїхали за кордон, тепер вони перебувають на території України. #Букви з’ясували, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.

ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні з Україною. Потім стало відомо, що Колесникова розірвала свій паспорт і відмовилася залишати країну. Довгий час не було відомо, де саме знаходиться політикиня.

9 вересня стало відомо, що Колесникова в СІЗО, їй пред’явили підозру у справі про захоплення влади.

Зазначимо, в президії Координаційної ради білоруської опозиції всього 7 членів. Шість з них виїхали за кордон або заарештовані.

Про яку Координаційну раду йдеться?

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі, за якими нібито отримав перемогу Олександр Лукашенко, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради. Її мета — “забезпечення трансферу влади”.

“Я, Світлана Тихановська, ініціюю створення координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи. Я доручаю своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку приймати заявки про висунення членів ради від організацій і об’єднань громадян… До цієї координаційної ради повинні увійти всі, хто зацікавлений у діалозі і мирній передачі влади – трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства”, — заявила вона.

20 серпня у Білорусі через створення Координаційної ради прибічників опозиційного кандидата в президенти Світлани Тихановської відкрили справу про “захоплення влади”.

До президії КР увійшли 7 осіб. Станом на 9 вересня шестеро з них заарештовані або вимушено залишили країну.

Павло Латушко, Ольга Ковалькова і Світлана Тихановська перебувають у Варшаві. Іван Кравцов та Антон Родненков — у Києві. Марія Колесникова — затримана.

На волі знаходиться тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Попри це, 7 вересня Координаційна рада опозиції Білорусі опублікувала звернення до офіційної влади. Опозиція вимагає від влади