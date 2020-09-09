Члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову заарештували, зараз вона перебуває у СІЗО № 1 на вул. Володарського в Мінську.

Про це виданню TUT.by повідомив батько Марії Олександр Колесников.

“Керівник слідчої групи Головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу”, – сказав Колесников.

7 вересня з’явилися повідомлення про те, що в центрі Мінська невідомі викрали Марію Колесникову, посадивши її в автобус з написом “Зв’язок”.

8 вересня Держприкордонкомітет Білорусі підтвердив затримання Колесникової. За деякими даними, вона порвала свій паспорт при спробі незаконного перетину білорусько-українського кордону.

Що відбувається у Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, внаслідок наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.