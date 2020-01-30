Білий дім виступає проти публікації книги Джона Болтона

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Представники Ради національної безпеки повідомили Болтону, що в книзі містяться “цілком таємні” деталі, які повинні бути вилучені з рукописи.
“У рукописи міститься значний обсяг засекреченої інформації. Деякі відомості навіть відносяться до категорії” цілком таємно “. <...> Книга не може бути опублікована або оприлюднена в інший спосіб без видалення засекреченої інформації”, – йдеться в листі Білого дому.
Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що лист не є “погрозами” колишньому раднику з національної безпеки Болтону. Але захист президента Трампа в його судовому процесі щодо імпічменту тепер знаходиться під загрозою через одкровення в книзі.
Повідомляється, що в рукописі містяться слова президента Трампа, де він прямо говорить Болтону, що відмовиться від військової допомоги США Україні, аби натиснути на Україну, і це допоможе йому виграти вибори у США у 2020 році.
Крім того, високопоставлені представники Республіканської партії зараз всіляко намагаються перешкодити тому, щоб Болтон свідчив у Сенаті у справі про імпічмент Дональда Трампа.
Якщо Сенат проголосує за те, щоб заслухати свідчення Болтона, процес може тривати до лютого.
Нагадаємо, наприкінці серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Пізніше програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн євро для закупівлі озброєння та військової техніки, було розблоковано. 19 вересня в Палаті представників Конгресу США прийняли закон про виділення Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів.
Під час відкритий слухань посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що намагався з’ясувати причини затримки військової допомоги, проте так і не отримав “чіткої відповіді” і пов’язав її з вимогами американського лідера Дональда Трампа, які стосувалися розслідування справи Burisma. Сондленд також підтвердив, що розслідування “справи Байдена” є вигідним для президента Дональда Трампа та було умовою особистої зустрічі американського лідера з Президетом України Володимиром Зеленським.
Після цього восени в Сенаті ініціювали процедуру імпічменту Трампа.
Детальніше про те, в чому звинувачується Трамп, як відбувається процес в Сенаті, хто основні гравці, чи виступить Трамп в Сенаті і коли буде прийнято остаточне рішення в справі про імпічмент – читайте в матеріалі.
- Раніше повідомлялося, що судовий процес у справі про імпічмент Трампа почався із суперечок та образ, так як адвокати президента і члени палати, які також є менеджерами в судовому процесі, почали сперечатися з приводу правил, які регулюватимуть процес.
- 22 січня Сенат все-таки затвердив резолюцію яка визначає порядок проведення процесу з імпічменту президента США Дональда Трампа.