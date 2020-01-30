Білий дім виступає проти публікації книги Джона Болтона

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Представники Ради національної безпеки повідомили Болтону, що в книзі містяться “цілком таємні” деталі, які повинні бути вилучені з рукописи.

“У рукописи міститься значний обсяг засекреченої інформації. Деякі відомості навіть відносяться до категорії” цілком таємно “. <...> Книга не може бути опублікована або оприлюднена в інший спосіб без видалення засекреченої інформації”, – йдеться в листі Білого дому.

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Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що лист не є “погрозами” колишньому раднику з національної безпеки Болтону. Але захист президента Трампа в його судовому процесі щодо імпічменту тепер знаходиться під загрозою через одкровення в книзі.

Повідомляється, що в рукописі містяться слова президента Трампа, де він прямо говорить Болтону, що відмовиться від військової допомоги США Україні, аби натиснути на Україну, і це допоможе йому виграти вибори у США у 2020 році.

Крім того, високопоставлені представники Республіканської партії зараз всіляко намагаються перешкодити тому, щоб Болтон свідчив у Сенаті у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Якщо Сенат проголосує за те, щоб заслухати свідчення Болтона, процес може тривати до лютого.