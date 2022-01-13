Про це повідомив очевидець Сергій Черкаський у Facebook.
Чоловік розповів, що фотографії йому надіслала дитина з Дніпропетровська. Таке зображення надруковано у розділі “світ інформації та мас-медіа”, де розповідається про інформаційну війну, яку Росія веде проти України.
“Є така професія — щовечора брехати”, — написано на самій картинці.
Також на самій ведучій одного з телеканалів пофотошоплені ікли. В цьому параграфі школярам пропонують дослідити частину російських сайтів та відповісти, чому це пропаганда та з якою ціллю була зроблена картинка.
- Нагадаємо, хибну інформацію про Україну знайшли в італійському підручнику з географії для учнів середньої школи. Воно стосувалося замовчування фактів російської агресії.
- Раніше Верховна Рада скерувала на доопрацювання законопроєкт №3900 про внесення змін до закону “Про освіту” щодо забезпечення якості навчальної літератури.