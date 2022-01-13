Про це повідомив очевидець Сергій Черкаський у Facebook.

Чоловік розповів, що фотографії йому надіслала дитина з Дніпропетровська. Таке зображення надруковано у розділі “світ інформації та мас-медіа”, де розповідається про інформаційну війну, яку Росія веде проти України.

“Є така професія — щовечора брехати”, — написано на самій картинці.

Фото: Сергій Черкаський

Також на самій ведучій одного з телеканалів пофотошоплені ікли. В цьому параграфі школярам пропонують дослідити частину російських сайтів та відповісти, чому це пропаганда та з якою ціллю була зроблена картинка.

Фото: Сергій Черкаський

Фото: Сергій Черкаський