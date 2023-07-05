Джерело: The Direct.
За словами актора, він б хотів зіграли в ще одній частині “Доктора Стренджа”, додавши, що там “ще багато чого потрібно дослідити”. Зйомки розпочнуться вже наступного року.
Ймовірно, що актор казав про майбутній фільм “Месники: Династія Кан”. Хоча затримка кінострічки може казати про інше.
Крім “Доктора Стренджа 3” і “Месників” Бенедикт Камбербетч може знятися у “Фантастичній четвірці”.
Востаннє персонаж з’являвся в стрічці “Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля”. Герой ймовірно візьме участь в п’ятих і шостих “Месниках”, але їх зйомки можуть перенести, зокрема через триваючий страйк письменників Гільдії письменників Америки (WGA).
- Режисер фільму “Вартові Галактики 3” Джеймс Ганн створив 600 версій стрічки для різних форматів кінотеатрів по всьому світу.
- У віці 93 років помер художник Marvel Comics Джон Роміта-старший. Він брав участь у створенні Росомахи, Карателя, Мері Джейн Вотсон, Люка Кейджа, а також під час творчої співпраці з художником Стеном Лі було створено ще кілька ключових персонажів коміксів про Людину-павука.