Англійський актор Бенедикт Камбербетч заявив, що повертається до Marvel. Поки невідомо, чи стосувався його коментар нового фільму "Доктор Стрендж" або "Месників".

Джерело: The Direct.

За словами актора, він б хотів зіграли в ще одній частині “Доктора Стренджа”, додавши, що там “ще багато чого потрібно дослідити”. Зйомки розпочнуться вже наступного року.

Ймовірно, що актор казав про майбутній фільм “Месники: Династія Кан”. Хоча затримка кінострічки може казати про інше.

Крім “Доктора Стренджа 3” і “Месників” Бенедикт Камбербетч може знятися у “Фантастичній четвірці”.

Востаннє персонаж з’являвся в стрічці “Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля”. Герой ймовірно візьме участь в п’ятих і шостих “Месниках”, але їх зйомки можуть перенести, зокрема через триваючий страйк письменників Гільдії письменників Америки (WGA).