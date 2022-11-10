Про це пише Reuters, посилаючись на джерело, безпосередньо знайоме з цим питанням.
Так, Бенкмен-Фрід обговорює залучення близько 1 мільярда доларів від засновника криптовалюти Tron Джастіна Сана, 1 мільярда доларів від криптовалютної біржі OKX, 1 мільярда доларів від криптовалютної фірми Tether і 2 мільярди доларів від консорціуму інвестиційних фондів.
Решта має надійти від інших інвесторів, додало джерело. Згідно з інформацією, одним з інвесторів, які ведуть переговори з FTX, є хедж-фонд Деніела Леба Third Point.
Згідно з джерелом, Бенкмен-Фрід поки не досягнув значного прогресу в забезпеченні пакета порятунку. Проте він опирався заяві про банкрутство та відмовився призначити радників з реструктуризації.
Ситуація залишається нестабільною, і обговорення можуть швидко змінитися, додало джерело.
Джерело побажало залишитися анонімним, оскільки справа є конфіденційною.
Нагадаємо, головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід – криптопідприємець, відомий тим, що надає фінансову допомогу компаніям у цій галузі, які переживають труднощі — тепер сам потребує допомоги.
Бенкман-Фрід, широко відомий як SBF, розпочав тиждень у списку мільярдерів, адже з даними Bloomberg Billionaire Index, його статки оцінювали у понад 15 млрд доларів. Однак після краху його криптобіржі FTX, вже за лічені дні Бенкман-Фрід може опинитись за межами цього списку.
Його найціннішими активами були його частки в FTX, криптобіржі, яку він заснував, і Alameda, криптоторгівельному домі.
Під час розмови з інвесторами 9 листопада Бенкман-Фрід зауважив, що FTX вагається між пошуком грошового вливання або оголошенням банкрутства, повідомляє Wall Street Journal.
10 листопада стало відомо, що венчурна компанія Sequoia є першою, але, ймовірно, не останньою, яка визнала криптобіржу FTX – інвестицією з нульовим капіталом.
- Криптобіржа Binance відмовилась від угоди з цифровою компанією FTX. Тепер FTX опинилась перед невизначеним майбутнім, адже зіштовхується з багатомільярдним дефіцитом.
- Раніше Washington Post зазначили, новина про продаж FTX спровокувала новий розпродаж криптовалюти: у вівторок по обіді Bitcoin втратив понад 10% своєї вартості, а етеріум – 15%.
- Головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід заявив співробітникам, що вивчає всі варіанти для своєї фірми після того, як угода із криптовалютною біржею Binance зірвалася в середу після комплексної перевірки запропонованої фінансової допомоги.