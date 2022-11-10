Сем Бенкмен-Фрід прагне зібрати пакет порятунку на суму у 9,4 мільярда доларів для своєї проблемної криптовалютної біржі FTX. Біржа опинилася на межі краху після того, як інша криптобіржа Binance відмовилась від надання фінансової підтримки. Власник FTX заявив, що вивчає всі варіанти, аби врятувати свою біржу.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерело, безпосередньо знайоме з цим питанням.

Так, Бенкмен-Фрід обговорює залучення близько 1 мільярда доларів від засновника криптовалюти Tron Джастіна Сана, 1 мільярда доларів від криптовалютної біржі OKX, 1 мільярда доларів від криптовалютної фірми Tether і 2 мільярди доларів від консорціуму інвестиційних фондів.

Решта має надійти від інших інвесторів, додало джерело. Згідно з інформацією, одним з інвесторів, які ведуть переговори з FTX, є хедж-фонд Деніела Леба Third Point.

Згідно з джерелом, Бенкмен-Фрід поки не досягнув значного прогресу в забезпеченні пакета порятунку. Проте він опирався заяві про банкрутство та відмовився призначити радників з реструктуризації.

Ситуація залишається нестабільною, і обговорення можуть швидко змінитися, додало джерело.

Джерело побажало залишитися анонімним, оскільки справа є конфіденційною.

Нагадаємо, головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід – криптопідприємець, відомий тим, що надає фінансову допомогу компаніям у цій галузі, які переживають труднощі — тепер сам потребує допомоги.

Бенкман-Фрід, широко відомий як SBF, розпочав тиждень у списку мільярдерів, адже з даними Bloomberg Billionaire Index, його статки оцінювали у понад 15 млрд доларів. Однак після краху його криптобіржі FTX, вже за лічені дні Бенкман-Фрід може опинитись за межами цього списку.

Його найціннішими активами були його частки в FTX, криптобіржі, яку він заснував, і Alameda, криптоторгівельному домі.

Під час розмови з інвесторами 9 листопада Бенкман-Фрід зауважив, що FTX вагається між пошуком грошового вливання або оголошенням банкрутства, повідомляє Wall Street Journal.

10 листопада стало відомо, що венчурна компанія Sequoia є першою, але, ймовірно, не останньою, яка визнала криптобіржу FTX – інвестицією з нульовим капіталом.