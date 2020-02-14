Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.
На графіті зображена чорно-біла дівчинка, яка стріляє вгору з рогатки в червону пляму, яка розтікається квітами по стіні. Малюнок приурочений до Дня святого Валентина.
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Власниця будинку Келлі Вудрафф зазначила, що вона була “на сьомому небі від щастя”.
“Це був повний шум хвилювання. Там так багато людей приходять і насолоджуються, фотографуючи малюнок, це просто фантастика. Це неймовірно і красиво”, – сказала вона.
- Раніше вуличний художник Бенксі створив мурал на тему Brexit – виходу Великобританії зі складу Європейського союзу.
- У червні минулого року в Парижі (Франція) почали з’являтися графіті Бенксі, присвячені в основному французькій політиці і ставленню до мігрантів.