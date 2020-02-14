Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

На графіті зображена чорно-біла дівчинка, яка стріляє вгору з рогатки в червону пляму, яка розтікається квітами по стіні. Малюнок приурочений до Дня святого Валентина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

Власниця будинку Келлі Вудрафф зазначила, що вона була “на сьомому небі від щастя”.

“Це був повний шум хвилювання. Там так багато людей приходять і насолоджуються, фотографуючи малюнок, це просто фантастика. Це неймовірно і красиво”, – сказала вона.