Британський художник Бенксі опублікував у своєму акаунті в Instagram фото нових марок, які випустила "Укрпошта" до річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив він в обліковому записі.

На марках зображено одне з графіті, які художник залишив в Україні, а саме на стіні зруйнованого дитсадка у смт Бородянка Київської області. На ньому дзюдоїста відправляють в нокаут.

Раніше художник підтвердив, що створив в сім робіт в Україні, серед яких графіті в Києві, а також Ірпені та Бородянці. Роботи стали першими за понад рік.

“Укрпошта” випустила поштову марку “ПТН ПНХ!” 24 лютого. Більшу частину коштів перерахують на потреби армії та відбудову навчальних закладів, зруйнованих ракетними обстрілами РФ.

Довідка. Бенксі — відомий своєю скандальною репутацією британський андеграундний художник графіті. Ім’я художника залишається невідомим. Є припущення, що ним може бути швейцарський митець Метр де Кассон, або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки своєму таланту та гострому соціальному баченню, Бенксі став дуже популярним спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Попри це, він залишається анонімним і продовжує ховатися від поліції.