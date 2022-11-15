Про це повідомляє видання The Art Newspaper.

Зокрема Бенксі належать роботи:

Який сьомий твір Бенксі в Україні, видання не уточнило, але раніше подейкували, що йому належить зображення гімнастки, яка виступає зі стрічкою, на зруйнованій будівлі в Ірпені.

Нові роботи — перші публічні стінописи Бенксі за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його творчість асоціюється з Україною.

ДОВІДКА: Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки таланту чоловіка та гострій соціальній тематиці його малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.