Про це повідомляє видання The Art Newspaper.
Зокрема Бенксі належать роботи:
- Діти на гойдалці з протитанкового їжака, на Майдані Незалежності в Києві.
- Гімнастка, яка стоїть на руках, у Бородянці.
- Хлопчина, що кидає на землю чоловіка у кімоно, схожого на Путіна, в Ірпені.
- Жінка в халаті – у протигазі та з вогнегасником.
- Бородатий чоловік, що приймає ванну.
- Броньована вантажівка з боєголовкою у вигляді пеніса.
Який сьомий твір Бенксі в Україні, видання не уточнило, але раніше подейкували, що йому належить зображення гімнастки, яка виступає зі стрічкою, на зруйнованій будівлі в Ірпені.
Нові роботи — перші публічні стінописи Бенксі за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його творчість асоціюється з Україною.
Three days after Banksy debuted his latest mural on Instagram, spray painted on the wall of a bombed building in the city of Borodianka, Ukraine, the anonymous street artist confirmed that he completed seven new works in Ukraine in total https://t.co/HyaGCPmWqP pic.twitter.com/4Ssudpoajy
— CNN (@CNN) November 14, 2022
ДОВІДКА: Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.
Завдяки таланту чоловіка та гострій соціальній тематиці його малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.
- Відомий вуличний художник Бенксі створив нове графіті в селищі Бородянка в Київській області, яке навесні звільнили від російських військових. Населений пункт зазнав суттєвих руйнувань внаслідок військових дій.