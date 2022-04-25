Про це пише видання Big Kyiv.
Журналісти видання отримали коментарі операторів гарячих ліній мереж автозаправок WOG, “ОККО” та SOCAR Energy, котрі підтвердили, що у Києві й справді виникли проблеми із бензином А-95.
У Sokar наголосили, що на заправках мережі станом на сьогодні взагалі не залишилося цього пального. За словами операторів, у наявності лише дизпальне та газ, водночас очікують на поставки А-95.
Натомість у WOG заявили, що найпопулярнішу марку бензину можна придбати лише на одній заправці, за адресою: Академіка Глушкова, 139. Та порадили уточнювати актуальну інформацію вранці, адже запаси пального зникають ближче до обіду.
Своєю чергою, на “ОККО” бензин А-95 можна придбати лише за талонами або картками на пальне. Там наголошують, що йдеться про залишки пального і пропонують інші марки.
Тут також радять спочатку перевіряти інформацію про наявність пального на сайті мережі автозаправок, щоб не витрачати даремно час.
Окрім цього, у своїх коментарях оператори наголошують, що наразі є проблеми із постачанням пального з ЄС, водночас точних причин не називають.
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