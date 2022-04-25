Нині на столичних заправках практично неможливо заправити автомобіль бензином марки A-95. Вранці 25 квітня водії у Києві не могли заправитися найпопулярнішим видом пального, а деякі станції взагалі не відкрилися вчасно.

Про це пише видання Big Kyiv.

Журналісти видання отримали коментарі операторів гарячих ліній мереж автозаправок WOG, “ОККО” та SOCAR Energy, котрі підтвердили, що у Києві й справді виникли проблеми із бензином А-95.

У Sokar наголосили, що на заправках мережі станом на сьогодні взагалі не залишилося цього пального. За словами операторів, у наявності лише дизпальне та газ, водночас очікують на поставки А-95.

Натомість у WOG заявили, що найпопулярнішу марку бензину можна придбати лише на одній заправці, за адресою: Академіка Глушкова, 139. Та порадили уточнювати актуальну інформацію вранці, адже запаси пального зникають ближче до обіду.

Своєю чергою, на “ОККО” бензин А-95 можна придбати лише за талонами або картками на пальне. Там наголошують, що йдеться про залишки пального і пропонують інші марки.

Тут також радять спочатку перевіряти інформацію про наявність пального на сайті мережі автозаправок, щоб не витрачати даремно час.

Окрім цього, у своїх коментарях оператори наголошують, що наразі є проблеми із постачанням пального з ЄС, водночас точних причин не називають.