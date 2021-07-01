Про це повідомляється у блозі Google Україна.
“Глобальна пандемія продовжувала впливати на плани більшості людей у світі у 2021 році. Водночас після декількох місяців застою через пандемію впевненість мандрівників у безпеці поїздок починає поступово відновлюватися – тенденції пошуку показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей, схоже, зростає“, – йдеться в повідомленні.
Натомість у зв’язку з обмеженнями на міжнародні поїздки в Україні люди продовжують більше цікавитися відпочинком всередині країни. Цього року найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве.
А повністю перша десятка за результатами пошуку в Google за останні 3 місяці має такий вигляд:
- Бердянськ
- Залізний Порт
- Коблеве
- Затока
- Кирилівка
- Одеса
- Арабатська Стрілка
- Сєдове
- Скадовськ
- Щасливцеве
Водночас все більше країн відкривають свої кордони для українців, і відповідно зростає число запитів щодо відпочинку на закордонних курортах. Котрий рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина.
У цілому гаряча десятка закордонних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, ось така:
- Туреччина
- Кіпр
- Албанія
- Болгарія
- Чорногорія
- Хорватія
- Греція
- Єгипет
- Грузія
- ОАЕ
Нагадаємо, що на початку червня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запевняв, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні знаходиться під контролем. Тому українців вже цього літа зможуть безперешкодно літати до країн Європейського союзу.
- З 1 липня Європейський союз відкриває кордони для громадян 11 країн, які вважає безпечними. Вони зможуть в’їжджати без обмежень. України в цьому списку немає.