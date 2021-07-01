Про це повідомляється у блозі Google Україна.

“Глобальна пандемія продовжувала впливати на плани більшості людей у світі у 2021 році. Водночас після декількох місяців застою через пандемію впевненість мандрівників у безпеці поїздок починає поступово відновлюватися – тенденції пошуку показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей, схоже, зростає“, – йдеться в повідомленні.

Натомість у зв’язку з обмеженнями на міжнародні поїздки в Україні люди продовжують більше цікавитися відпочинком всередині країни. Цього року найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве.

А повністю перша десятка за результатами пошуку в Google за останні 3 місяці має такий вигляд:

Бердянськ

Залізний Порт

Коблеве

Затока

Кирилівка

Одеса

Арабатська Стрілка

Сєдове

Скадовськ

Щасливцеве

Водночас все більше країн відкривають свої кордони для українців, і відповідно зростає число запитів щодо відпочинку на закордонних курортах. Котрий рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина.

У цілому гаряча десятка закордонних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, ось така:

Туреччина

Кіпр

Албанія

Болгарія

Чорногорія

Хорватія

Греція

Єгипет

Грузія

ОАЕ

Нагадаємо, що на початку червня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запевняв, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні знаходиться під контролем. Тому українців вже цього літа зможуть безперешкодно літати до країн Європейського союзу.