Бердичівський журналіст через ліс пробирався на зустріч із Зеленським: його затримали

Про це розповідає Інститут масової інформації (ІМІ).
Пройти на територію полігону журналісту не вдалося – його затримали поліціянти.
За словами журналіста, він не мав акредитації, бо приїзд президента не анонсувався, про цю подію він дізнався випадково, тож вирішив перевірити інформацію.
Доманський приїхав до в’їзду на полігон, але на територію його не пропустили. Тоді він вирішив іти пішки через знайомий лісок.
Журналіст розповів, що очікував побачити пости ще на під’їзді до ліска, але там нікого не було. Він пішов далі й безперешкодно дістався до вертолітного майданчика, на якому мав приземлитися Зеленський.
“Жодних попереджувальних знаків, жодних шлагбаумів чи стрічок на цій дорозі теж не було. Лише коли я привітався з військовим, який чатував у кущах біля майданчика, він зробив круглі очі й сказав, що сюди проходити не можна. Військовий передзвонив старшим, і невдовзі разом ми підійшли до групи військових та поліціянтів, серед яких був і начальник міського відділу поліції. Я попросив, щоб мені дозволили доєднатися до журналістської братії, яка очікувала візит головнокомандувача. Але ні. Представник СБУ зі знайомим обличчям сказав, що це ще щастя, що я попав на них, а не на бійців УДО (охорона президента), але ні підійти до журналістів, ні повернутися туди, звідки прийшов, він не дозволив”, – розповів Доманський.
Журналіста відвезли у відділ поліції, де взяли пояснення і відпустили. Речниця Нацполіції області Алла Ващенко підтвердила, що такі події були.
“Наразі подію зареєстровано Бердичівським районним відділом поліції та проводиться її перевірка”, – зазначила вона.
Як сповіщалося, 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка і якому загрожувала депортація, було скоєно напад на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного. #Букви відновили події того дня і опублікували подробиці нападу.
Розповідаючи про напад, сам Кужельний виокремив двох осіб. Це керівник праворадикальної організації “Національний спротив” Олексій Свинаренко (в мережі відомий під псевдонімом “Сталкер”) та Михайло Шаланкевич (в мережі відомий під псевдонімом “Ганс”, є громадянином Росії, засуджений як член угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича, “Тесак”).
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