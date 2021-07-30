Бердичівський журналіст через ліс пробирався на зустріч із Зеленським: його затримали

Про це розповідає Інститут масової інформації (ІМІ).

Пройти на територію полігону журналісту не вдалося – його затримали поліціянти.

За словами журналіста, він не мав акредитації, бо приїзд президента не анонсувався, про цю подію він дізнався випадково, тож вирішив перевірити інформацію.

Доманський приїхав до в’їзду на полігон, але на територію його не пропустили. Тоді він вирішив іти пішки через знайомий лісок.

Журналіст розповів, що очікував побачити пости ще на під’їзді до ліска, але там нікого не було. Він пішов далі й безперешкодно дістався до вертолітного майданчика, на якому мав приземлитися Зеленський.

“Жодних попереджувальних знаків, жодних шлагбаумів чи стрічок на цій дорозі теж не було. Лише коли я привітався з військовим, який чатував у кущах біля майданчика, він зробив круглі очі й сказав, що сюди проходити не можна. Військовий передзвонив старшим, і невдовзі разом ми підійшли до групи військових та поліціянтів, серед яких був і начальник міського відділу поліції. Я попросив, щоб мені дозволили доєднатися до журналістської братії, яка очікувала візит головнокомандувача. Але ні. Представник СБУ зі знайомим обличчям сказав, що це ще щастя, що я попав на них, а не на бійців УДО (охорона президента), але ні підійти до журналістів, ні повернутися туди, звідки прийшов, він не дозволив”, – розповів Доманський.

Журналіста відвезли у відділ поліції, де взяли пояснення і відпустили. Речниця Нацполіції області Алла Ващенко підтвердила, що такі події були.

“Наразі подію зареєстровано Бердичівським районним відділом поліції та проводиться її перевірка”, – зазначила вона.