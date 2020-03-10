З початку березня у Києві вже зафіксували 7 температурних рекордів.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що ніч на 8 березня у столиці виявилась рекордно теплою. Стовпчик термометру не опустився нижче +7,0°С, що на 2,2°С вище, ніж це було у 1906 році.

Крім того, ніч на 10 березня у Києві виявилась найтеплішою за останні 140 років. Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +6,8°С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано у 1914 році, на 1,3°С.

Метеорологи наголосили, що температура першої декади березня перевищує норму на 9,5°С і відповідає кліматичній нормі першої декади квітня.

“З початку березня метеорологи обсерваторії вже зафіксували 7 температурних рекордів”, – додали вони.