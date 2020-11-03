Про це Березенко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, у тексті позовної заяви, поданої до Голосіївського районного суду м.Києва, мова йде про слова Гриценка, сказаних ним в ефірі телепрограми “Право на владу” на телеканалі “1 + 1” в ніч на 8 лютого 209 року, і які “безпосередньо стосувалися Березенко” про підкуп виборців.

“Я – офіцер і завжди тримаю слово. Для офіцера відповідальність, честь і гідність – не пусті слова”. Ці слова належать людині, яка минулого року, в ефірі одного з телеканалів, вирішила мене оббрехати. Майже півтора року суд розглядав цю справу. Так, вона була саме про захист честі і гідності – ті поняття, які цей офіцер називає “не пустими словами”. Але тепер, справжньому полковнику доведеться вибачитись. Бо так визначив суд. Цей офіцер – Анатолій Степанович Гриценко”, – повідомив Березенко.

За його словами, Гриценко має сплатити одну гривню компенсації.

“Саме в таку суму я оцінив позов до чесного офіцера, щоб не наражати його сім‘ю на великі матеріальні витрати. Ну, і чекаю публічних вибачень на тому ж каналі. У відповідності з резолютивною частиною. Впевнений, що Анатолій Степанович зробить це щиро, як відповідальний та законослухняний громадянин”, – підкреслив колишній нардеп.