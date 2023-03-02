У розвідці Великої Британії наголосили, що весняне потепління та відлига створять так зване "бездоріжжя", яке обмежить наступальні можливості РФ на Донеччині. Насамперед - по обстріляному ґрунті навколо Бахмута.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

Як зауважили фахівці, поки українські захисники продовжують утримувати Бахмут на Донеччині, потепління призводить до “брудної погоди”, тото бездоріжжя, що обмежує пересування по ґрунтовій місцевості.

Розвідники додали, що бездоріжжя, зазвичай, забезпечує певну військову перевагу силам, котрі обороняються.

З початком весни денна температура ґрунту підвищилась і зараз значно вище 0 градусів. За даними синоптиків, нічні заморозки та денні відлигни, ймовірно, триватимуть до наступного тижня.

А тепліший ніж зазвичай березень, який прогнозують синоптики, призведе до ще більшого бездоріжжя.

“Майже напевно, що до кінця березня ґрунтова дорога буде найгіршою після остаточної відлиги. Це посилить тертя наземним операціям і ускладнить рух важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по збуреному ґрунту в районі Бахмута”, – наголосили у британській розвідці.