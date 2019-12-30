Ексберкутівці, чоловік, який виказав бойовикам місце дислокації спецпризнаценців, терористи, які підривали мирні демонстрації та вбивці – це не повний список тих, кого Україна віддає російсько-терористичним формуванням в процесі обміну.

Про це повідомляє “5 телеканал”.

Микола Бутрименко у 2014-му виказав бойовикам місце дислокації 19 спецпризначинців, які прибули на пошуки льотчика збитого бойовиками Су-25.

Неподалік селища Латишеве на Донеччині бійці зупинилися у місцевого підприємця. Він запропонував армійцям переночувати в ангарі його ферми. Бійцям же сказав, що йому терміново треба з’їздити в Сніжне до хворої дружини.

Повернувся Бутрименко не сам, а разом із російськими найманцями. Через зраду фермера тоді загинули 10 спецпризначенців, ще п’ятеро – потрапили в полон. З ними і врятований льотчик.

Суд першої інстанції визнав Бутрименка винним та засудив до 8 років ув’язнення за фінансування тероризму. Утім, згодом апеляційний суд скасувала вирок та призначив новий розгляд справи. А у четвер Фрунзенський районний суд звільнив Бутрименка з-під варти. Для обміну.

У списки обміну включили і організаторів вибуху біля Палацу спорту в Харкові. 22 лютого 2015 року там, під час мирної ходи активістів Євромайдану, пролунав вибух. Протипіхотну міну терористи заклали у кучугури снігу. Унаслідок вибуху чотири людини загинули. Серед них 15-річний школяр Данило Дідик, який йшов попереду колони. Ще дев’ять – зазнали поранень.

По гарячих слідах правоохоронці затримали трьох підозрюваних – Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Після майже 5 років судових засідань прокурори просять змінити фігурантам запобіжний захід.

За день до запланованого обміну служителі Феміди виносять вирок: довічне ув’язнення та зміна запобіжного заходу. Підсудних звільняють у залі суду.

Звільнили у Харкові з під-арешту і обвинуваченого у трьох вбивствах Максима Мисяка. Звільнили задля обміну Дарію Мастикашеву та Олександра Каратая. В українській в’язниці вони просиділи 2 роки за підозрою в державній зраді. За матеріалами слідства, у 2017 році Мастикашева разом із Олександром Каратаєм організували виїзд до Росії учасників бойових дій на Сході. Армійцям говорили, що вони їдуть на будівельні об’єкти, насправді ж колишніх бійців планували використовувати в диверсіях Кремля.

Для обміну звільнили і підозрюваних у вчиненні півтора десятка вибухів в Одесі – загалом 11 людей. Серед них Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євгенія Подмазко і Катерина Фотєва, а також організатор вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимир Грубник. У списку на обмін і четверо бойовиків, які у 2014 році захоплювали будівлі Маріупольського відділу міліції. Тоді загинули 13 правоохоронців, які охороняли відділок. Сама ж будівля згоріла.

Утім найбільший резонанс викликало звільнення “чорної роти” беркута, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року. Йдеться про півсотні людей та понад 80 поранених.

Родичі героїв Небесної Сотні до кінця не могли повірити, що обвинувачені у вбивстві їхніх рідних уникнуть покарання. Судове засідання, на якому беркутівцям змінювали запобіжні заходи, тривав два дні.