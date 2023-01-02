Канцлер Німеччини Олаф Шольц періодично спілкується безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним щодо питання російсько-української війни. Дипломатичні контакти з Росією мають і інші політики в ЄС, таку заяву 2 січня зробила заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффман.

Про це вона зазначила у коментарі DW.

Гоффман зауважила, що було б невірним вважати, що контактів та розмов з Росією немає.

Як ви знаєте, і федеральний канцлер, і інші політики в ЄС постійно встановлюють контакт безпосередньо з президентом Путіним. І на інших рівнях, зрозуміло, підтримуються контакти. Думати, що у цій галузі встановилася тиша – неправильно”, – наголосила вона.

Раніше представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер зазначив, що у ФРН вже неодноразово говорили, що Україна має визначати, за яких умов, коли і як вестиме можливі переговори щодо завершення війни з Росією.

Водночас він пояснив, що з погляду МЗС ФРН, “від Росії не надходить переконливих пропозицій щодо переговорів”.

У грудні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що Київ хотів би провести наприкінці лютого провести “мирний саміт” на майданчику ООН та за посередництвом генсека організації Антоніу Гутерріша. Тоді як участь Росії в ньому буде можлива лише тоді, коли вона візьме на себе відповідальність за воєнні злочини і постане перед міжнародним трибуналом, зазначив Кулеба.

В ООН тоді стримано сприйняли цю пропозицію, наголосивши, що Гутерріш буде готовий виступити посередником на мирних переговорах між Росією та Україною, “якщо цього посередництва захочуть обидві сторони”.

Разом з тим, голова Інституту політики безпеки Університету Кіля, професор Йоахім Краузе, коментуючи пропозицію Кулеби, також дав зрозуміти, що не покладає на цей план великих сподівань.

Зауважимо, канцлер Німеччина Олаф Шольц висловив переконання, що російський лідер Володимир Путін “фундаментально прорахувався” у своєму баченні устрою європейських країн і недооцінив єдність Європи та Заходу загалом.

Раніше Шольц пообіцяв Росії повернутися до економічної співпраці у разі закінчення війни в Україні. 12 грудня, з нагоди 70-річчя Комітету зі східноєвропейських економічних відносин, Шольц заявив, що РФ “залишиться найбільшою країною на європейському континенті” навіть після закінчення війни.

Тоді як провідний оглядач The Guardian наголосив, що “падіння Путіна є необхідною умовою міцного миру”.

Окрім цього, 29 грудня 2022 року віцеканцлер ФРН, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що у війні проти України справа прямує до поразки Росії на полі бою.

Також варто нагадати, що голова оборонного комітету парламенту ФРН Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд спланувати довгострокову військову допомогу Україні. Вона розкритикувала те, що Німеччина й досі ще не має стратегії.