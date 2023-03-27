Німеччина має намір посилити військову допомогу Україні в найближчі роки, збільшивши витрати до понад 15 мільярдів євро.

Про це інформує Der Spiegel.

Зазначається, що збройна допомога Україні значно розширюється.

Вже найближчими роками у ФРН планують багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні.

У виданні наголосили, що Берлін хоче збільшити допомогу з трьох до понад 15 мільярдів євро.

Раніше у виданні зазначили, що ЗСУ вже отримали всі 18 танків модифікації, котрі уряд ФРН зобов’язався передати Україні, наголосивши, що Німеччина спорядила танки ще наприкінці минулого тижня і тепер машини перетнули український кордон.

Згодом інформацію підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також глава німецького уряду запевнив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.