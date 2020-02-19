Уже в четвер, 20 лютого, стартує 70-й ювілейний міжнародний кінофестиваль "Берлінале". На ньому також покажуть кілька українських фільмів.

#Букви розповідають, як буде представлений на фестивалі український кінематограф.

Берлінський міжнародний кінофестиваль проводиться з 1951 року в столиці Німеччини Берліні. Основний приз – “Золотий ведмідь”.

“Берлінале” – один із найпрестижніших і найвідвідуваніших кінофестивалів світу. Цього року він триватиме до 1 березня.

Головною особливістю фестивалю є акцент на прогресивному й інтелектуальному кіно на гостру соціальну тематику.

Які українські фільми покажуть у Берліні

Як раніше повідомляли в Державному агентстві України з питань кіно, в програмах ювілейного “Берлінале” представлено дві стрічки, створені за державної підтримки:

1. У конкурсній програмі Generation 14plus покажуть документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” режисера Ірини Цілик.

Світова прем’єра стрічки відбулася в конкурсній секції World Documentary Competition найбільшого фестивалю незалежного кіно в США Sundance Film Festival. Там фільм отримав нагороду за найкращу режисуру.

Стрічка розповідає про сім’ю, яка живе в “червоній зоні” Донбасу, де вже шостий рік тривають військові дії. Буденність для цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна Анна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли в Красногорівці, де проживають герої стрічки, не припиняються. Але попри всі труднощі ця сім’я є досить дружною й життєрадісною.

Мама й діти мають захоплення, грають на музичних інструментах, а також знімають самостійно фільми про своє життя під час війни.

2. У рамках спеціальних показів Berlinale Special відбудеться світова прем’єра фільму-антиутопії “Номери” авторства режисерів Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва.

Стрічку знято за однойменною п’єсою Сенцова, написаною в 2011 році.

“Це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу і робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їхні закони. Номери відмовляються від старої системи, але чи буде нова краща за попередню?” – йдеться в описі сюжету картини.

Фільм “Номери” був зрежисований дистанційно і є унікальним явищем для української кіноіндустрії. Так, Сенцов під час роботи над стрічкою перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії. Робочий процес він та Ахтем Сеітаблаєв обговорювали в листах.

У рамках “Берлінале” будуть показані й кілька фільмів, знятих у копродукції з Україною.

Так, оргкомітет кінофестивалю відібрав до основної конкурсної програми фільм російських режисерів Іллі Хржановського й Катерини Ертель “ДАУ. Наташа”. Одним із виробників стрічки є українська компанія Phenomen Ukraine.

“Дау” – масштабний кінопроєкт, задуманий як фільм про радянського фізика Льва Ландау. Хржановський працював над ним 14 років. У Росії стрічка “Дау. Наташа”, як і кілька інших фільмів, знятих в рамках цього проєкту, не отримала прокатного посвідчення. У мінкульті РФ заявили, що фільми “містять матеріали, що пропагують порнографію”.

Згідно з повідомленням на сайті фестивалю, у фільмі міститься “провокаційна розповідь про боротьбу за владу й любов” та “аналіз тоталітаризму”.

Документальний фільм “ДАУ. Дегенерація” з цього ж проєкту Хржановського буде показаний у рамках Berlinale Special.

У паралельній програмі Forum Expended покажуть короткометражний фільм спільного виробництва США, Японії і України “Citizens of the Cosmos” (“Громадяни космосу”).

Стрічка заснована на маніфесті “біокосмізму”, написаному Олександром Святогором у 1922 році. Зйомки відбувалися в Токіо та Києві. У фільмі представлена уявна спільнота, ідеалами якої є безсмертя й міжпланетність.

Додатково ринкові покази заплановані для фільмів:

• “Мої думки тихі” режисера Антоніо Лукіча. Фільм знятий у жанрах комедії та драми. У ньому порушено одвічну проблему батьків і дітей.

• “Віддана” режисера Христини Сиволап. Це фільм за мотивами роману “Фелікс Австрія” української письменниці Софії Андрухович. Події в ньому розгортаються в XIX столітті в австро-угорській Україні в місті Станіслав.

• “Захар Беркут” (режисери Ахтем Сеітаблаєв і Джон Вінн). Це екранізація однойменної історичної повісті Івана Франка. Дія фільму розгортається в 1241 році, коли монгольська орда на чолі з ханом Бурундою пересувалася на захід по територією сучасної України. Гірські мисливці на чолі з Захаром Беркутом придумали власний план, як зупинити ворога.

• “Забуті” режисера Дар’ї Онищенко. Це історія україномовної сім’ї з Луганська, яка намагається залишити непідконтрольну територію й переїхати до Києва. Фільм акцентує увагу на проблемах переселенців і важких умовах життя в окупованому місті.

• “LET IT SNOW” режисера Станіслава Капралова. Це трилер-хорор. Сюжет фільму розгортається серед зимових гір. За сноубордисткою женеться чорний снігохід із безликим вершником. Він не просто хоче знищити героїню, але й розігрує видовищну криваву п’єсу.

• Містичний серіал “Схованки” (режисер Ірина Громозда). За сюжетом, у звичайній квартирі батько й донька грають у схованки. Батько шукає дівчинку, але не знаходить… Пізніше в Мережі з’являється відео, де дитина тримає табличку із загадковою комбінацією цифр. Очевидно, що дівчинку викрали, і це – лише перша з численних жертв, які безслідно зникли в маленькому промисловому містечку. Молоді детективи беруться розслідувати складну справу.

Крім того, з 20 по 27 лютого на Європейському кіноринку (EFM) 70-го Берлінського кінофестивалю, який є одним із найважливіших у світі місць зустрічі професіоналів у сфері кіноіндустрії, під слоганом #UkraineIsYourDestination працюватиме Український національний стенд (Ukrainian National Stand).