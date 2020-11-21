Берлінські слідчі заарештували чоловіка за підозрою у вбивстві та канібалізмі після того, як були виявлені кістки людини, яка зникла у вересні.

Про це повідомляє німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle.

44-річна жертва, відомий як Стефан Т., безслідно зникла, залишивши свою квартиру незадовго до півночі на початку вересня в берлінському районі Ліхтенберг. Поліція опублікувала фотографію чоловіка і попросила допомоги в його пошуках.

8 листопада в лісовому масиві Панковського району міста знайшли кістки, які виявилися останками зниклого безвісти.

За словами прокурора, підозрюваний вчитель середньої школи, імовірно скоїв вбивство на сексуальному ґрунті.

“Підозрюваний цікавився канібалізмом. Він шукав цю тему в Інтернеті”, – сказав представник берлінської прокуратури Мартін Стелтнер.

Під час обшуку його квартири поліція виявила ріжучі інструменти, в тому числі ножі і пилки, а також фрагменти кісток і сліди крові.

“41-річний підозрюваний був заарештований вчора і буде доставлений до магістрату сьогодні”, – заявили в берлінській поліції.

Німецькі ЗМІ порівнюють цей випадок з випадком “людожера з Ротенбурга”. У 2006 році німецький суд визнав Арміна Мейвес винним у вбивстві. Майвес подав оголошення в інтернеті про пошук людини, яка погодилася б бути з’їденою. На оголошення відгукнувся Юрген Брандес. Після чергового заняття сексом Мейвес відрізав Брандесу член, а після вбив його. М’ясо партнера він зберіг в морозильній камері і харчувався ним протягом декількох місяців.