Про це повідомляє “Суспільне”.
Зазначається, що на сусіди дизайнера поскаржилися на нього, після чого адміністрація надіслала йому листа із забороною робити селфі в ліфті.
Сусіди “донесли” адміністрації будинку, що Франку проводить в ліфті відеознімання. За словами самого дизайнера це є неправдою. Проте, він робить фотографії. Тому, мешканці хочуть йому повідомити, що це “не його ліфт”.
Якщо Франк не припинить фотографуватися в ліфті, на нього подадуть до суду. Він сказав, що лист був несподіванкою. Він стверджує, що ніколи не блокував роботу ліфта та має хороші стосунки із мешканцями будинку.
“Я спробував спокійно поговорити з адміністрацією, але людина там узагалі не була налаштована на розмову. Мені сказали: знати нічого не знаю, я вам забороняю”, — додав Франк.
Наразі дизайнер звернувся до адвоката. Однак, він сподівається залагодити конфлікт.
ДОВІДКА. Франк-Пітер Вільде — німецький дизайнер та стиліст, який публікує у соціальних мережах фотографії своїх образів у ліфті. Від початку повномасштабного російського вторгнення він активно підтримує Україну. Щодня Франк публікує світлини в образах, які присвячує нашій державі.
Крім того, у грудні він анонсував збір коштів на генератори для українських лікарень через фандрейзингову платформу UNITED24. Він анонсував різдвяну кампанію спільно з німецькими громадськими організаціями Vitsche та “Укр.Дім”.
- Берлінський стиліст та дизайнер Франк-Пітер Вільде, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії й публікує фото в образах у синьо-жовтих кольорах, розповів про знайомство з українцями та про плани відвідати Крим після перемоги України.