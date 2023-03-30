Берлінському стилісту й дизайнеру Франку Пітеру Вільде планують заборонити робити фото на підтримку України у ліфті свого будинку.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Зазначається, що на сусіди дизайнера поскаржилися на нього, після чого адміністрація надіслала йому листа із забороною робити селфі в ліфті.

Сусіди “донесли” адміністрації будинку, що Франку проводить в ліфті відеознімання. За словами самого дизайнера це є неправдою. Проте, він робить фотографії. Тому, мешканці хочуть йому повідомити, що це “не його ліфт”.

Якщо Франк не припинить фотографуватися в ліфті, на нього подадуть до суду. Він сказав, що лист був несподіванкою. Він стверджує, що ніколи не блокував роботу ліфта та має хороші стосунки із мешканцями будинку.

“Я спробував спокійно поговорити з адміністрацією, але людина там узагалі не була налаштована на розмову. Мені сказали: знати нічого не знаю, я вам забороняю”, — додав Франк.

Наразі дизайнер звернувся до адвоката. Однак, він сподівається залагодити конфлікт.

ДОВІДКА. Франк-Пітер Вільде — німецький дизайнер та стиліст, який публікує у соціальних мережах фотографії своїх образів у ліфті. Від початку повномасштабного російського вторгнення він активно підтримує Україну. Щодня Франк публікує світлини в образах, які присвячує нашій державі.

Крім того, у грудні він анонсував збір коштів на генератори для українських лікарень через фандрейзингову платформу UNITED24. Він анонсував різдвяну кампанію спільно з німецькими громадськими організаціями Vitsche та “Укр.Дім”.