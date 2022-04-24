Берлінський Інститут Пілецького, який присвячений дослідженню історії 20-го століття, включаючи нацистські злочини у Другій світовій війні, використовує цей досвід, щоб зібрати свідчення про можливі військові злочини в Україні.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав офіційне розслідування можливих військових злочинів і злочинів проти людства в Україні після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Працівники інституту Пілецького, названого на честь офіцера польської кавалерії, який ризикував життям, щоб задокументувати ситуацію в концтаборі Освенцім під час Другої світової війни, заявили, що розпочали власну ініціативу з документування військових злочинів через інтерв’ю з українцями, які зуміли втекти від війни.

“Ми збираємо всі повідомлення свідків про військові злочини в Україні, спираючись на досвід, який ми маємо як установа, яка зазвичай має справу з голосами жертв Другої світової війни”, – сказав Рейтер Матеуш Фальковський, заступник керівника інституту.

За даними МВС, з 24 лютого в Німеччину офіційно приїхало понад 369 тисяч українців, утікаючи від жахів російського вторгнення.

Опитування свідків починається з запиту короткого письмового опису власного становища свідка під час війни. Потім їм ставлять питання про конкретні події в певних місцях і час.

“Наприклад, що сталося в конкретний день і в цьому місці, так у Маріуполі, Херсоні чи в інших місцях. Де вони були і що саме бачили”, – уточнив Фальковський.

Задокументовані злочини варіюються від руйнування цивільної інфраструктури або пам’ятників до сексуального насильства чи інших військових злочинів, сказав Фальковскі, додавши, що анкету було створено за допомогою фахівців з права, щоб переконатися, що отримані з неї дані є юридично актуальними після війни.

“З наукової точки зору, це означає, що ми створюємо архів усної історії”, — сказав Фальковський. “Сподіваюся, що Україну не забудуть. Сподіваюся, що (люди на Заході)… згадають… якщо у них буде можливість покладатися на ці інтерв’ю, матеріали та документи”.

Інститут, розташований за декілька хвилин ходьби від берлінського меморіалу Голокосту в центрі німецької столиці, також збирає одяг та медичну допомогу для упаковки та відправлення в Україну.