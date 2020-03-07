Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі залишив 34-річну Франческу Паскале та почав стосунки з 30-річною депутаткою від своєї ж партії.

Про це повідомляє британська газета The Times.

83-річний Сільвіо Берлусконі припинив десятирічні відносини з жінкою, яка на 49 років молодша за нього. Колишній прем’єр-міністр Італії сказав, що він більше ніяк не пов’язаний з 34-річною Франческою Паскале, але у них була “справжня, ласкава та глибока дружба”.

Схоже, це було новиною для Паскале, оскільки вона сказала журналістам, що “шокована” оголошенням, але побажала йому всього найкращого.

“Я сподіваюся, що він зможе знайти людину, яка зможе піклуватися про нього так само, як і я”, — сказала вона.

Новою обраницею політика стала Марта Фачіна, членкиня італійського парламенту від партії Forza Italia, очолюваної Берлусконі. Наразі їй 30 років.