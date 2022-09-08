Про це він заявив в етері телеканалу Rai1, повідомляє Corriere Della Sera.
За словами Берлусконі, він не бачить, щоб Росія зазнала економічних втрат, адже президент РФ Володимир Путін начебто цілком здатний протистояти санкціям і обмеженням ціни на газ.
А тому, додав він, потрібно почати перемовини.
“Я думаю, що Меркель зі мною чи сама може спробувати посередництво з Путіним… З нею я б зміг спробувати переконати його”, – наголосив експрем’єр Італії.
Окрім цього Берлусконі висловив жаль, що Росія почала “зміцнювати комуністичний тоталітаризм Китаю”, замість того, аби “зблизитись з Євросоюзом”.
Водночас Сільвіо Берлусконі закликав італійський уряд відмовитися від російського газу перш ніж Кремль прийме аналогічне рішення.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти остаточно закриють для себе шлях перемовин у разі, якщо будуть намагатись реалізувати план щодо псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня України.