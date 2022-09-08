Колишній прем'єр-міністр Італії 85-річний Сільвіо Берлусконі заявив про готовність стати посередником у перемовинах між Україною та Росією. Він додав, що хотів би, аби разом з ним посередницею стала колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Про це він заявив в етері телеканалу Rai1, повідомляє Corriere Della Sera.

За словами Берлусконі, він не бачить, щоб Росія зазнала економічних втрат, адже президент РФ Володимир Путін начебто цілком здатний протистояти санкціям і обмеженням ціни на газ.

А тому, додав він, потрібно почати перемовини.

“Я думаю, що Меркель зі мною чи сама може спробувати посередництво з Путіним… З нею я б зміг спробувати переконати його”, – наголосив експрем’єр Італії.

Окрім цього Берлусконі висловив жаль, що Росія почала “зміцнювати комуністичний тоталітаризм Китаю”, замість того, аби “зблизитись з Євросоюзом”.

Водночас Сільвіо Берлусконі закликав італійський уряд відмовитися від російського газу перш ніж Кремль прийме аналогічне рішення.