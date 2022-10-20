Берлусконі порушив санкції ЄС, прийнявши «водку» від Путіна – Єврокомісія

Про це пише DW.
Берлусконі, чия консервативна партія “Вперед, Італія” має намір створити коаліцію з партією “Брати Італії” націоналістично-консервативного спрямування та правопопулістською “Лігою”, цього тижня повідомив, що відновив відносини з Путіним, як він зазначив, “навіть трохи надто”.
За його словами, обидва обмінялися подарунками. 29 вересня експрем’єр-міністр Італії виповнилося 86 років.
“Він послав мені на день народження 20 пляшок “водки” та дуже хороший лист. Я йому відповів пляшками ламбруско і таким самим листом”, – розповів Берлусконі на зустрічі з депутатами, які перемогли на виборах від партії “Вперед, Італія”. Аудіозапис із цієї зустрічі був опублікований 18 жовтня агентством LaPresse.
Своєю чергою, у партії “Вперед, Італія” стверджують, що історія з обміном пляшками сталася у 2008 році. Водночас на аудіозаписі Берлусконі каже, що російські міністри звинуватили держави Заходу у розв’язанні війни проти РФ, оскільки ті “надають Україні зброю та гроші”.
Представниця Єврокомісії зазначила, що, згідно з пакетом санкцій, запровадженим ЄС проти РФ у квітні цього року, ввезення алкоголю, зокрема горілки, з РФ до Євросоюзу заборонено. Заборона стосується і подарунків, хоча питання щодо штрафних заходів за недотримання цих санкцій є справою кожної окремої країни ЄС. Поки не ясно, чи має намір влада Італії робити будь-які кроки в такій ситуації.
Агентство Reuters зазначає, що історія з подарованою Путіним горілкою ставить питання про те, який курс щодо РФ проводитиме майбутній уряд у Римі.
Глава “Братів Італії” Джорджа Мелоні, яка, ймовірно, стане новою прем’єр-міністеркою Італії, напередодні прокоментувала висловлювання Берлусконі. Вона заявила, що новий уряд підтримує НАТО і повністю сприймає себе частиною Європи. І попередила, що той, хто не згоден з проєвропейським курсом, не може бути частиною її уряду.
Politico написало, що за даними екзит-полу ультраправа коаліція набрала 43-47% голосів. “Брати Італії” набрали 23-27%, а”Ліга” та “Вперед Італія” — 9,5-13,5% і 6-8%, відповідно.
- Новим прем’єр-міністром Італії може стати Джорджія Мелоні за результатами парламентських виборів. Вона є лідером партії “Італійські брати”, котру називають найбільш ультраправою з часів фашистської ери Беніто Муссоліні.
- За даними Reuters, Джорджія Мелоні виступає за підтримку України. Вона пообіцяла не йти на невиправданий ризик в економіці, яка сильно постраждала від зростання цін.
- 22 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Італійської Республіки Лоренцо Гуеріні, який прибув з візитом до України.
- Після того, як РФ анексувала Крим у 2014 році й до повномасштабного вторгнення РФ в Україну експортні агентства й державні банки Німеччини, Франції, а також Італії надали російським енергетичним проєктам гарантій на суму понад 13 мільярдів доларів.