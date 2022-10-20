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Берлусконі порушив санкції ЄС, прийнявши «водку» від Путіна – Єврокомісія

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, прийнявши в подарунок на день народження 20 пляшок горілки від президента РФ Володимира Путіна, порушив санкції, введені Європейським Союзом проти РФ за її військовий напад на Україну, повідомила на пресконференції 20 жовтня представниця Європейської комісії (ЄК).

Четвер, 20 жовтня 2022, 23:21
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Про це пише DW.

Берлусконі, чия консервативна партія “Вперед, Італія” має намір створити коаліцію з партією “Брати Італії” націоналістично-консервативного спрямування та правопопулістською “Лігою”, цього тижня повідомив, що відновив відносини з Путіним, як він зазначив, “навіть трохи надто”.

За його словами, обидва обмінялися подарунками. 29 вересня експрем’єр-міністр Італії виповнилося 86 років.

“Він послав мені на день народження 20 пляшок “водки” та дуже хороший лист. Я йому відповів пляшками ламбруско і таким самим листом”, – розповів Берлусконі на зустрічі з депутатами, які перемогли на виборах від партії “Вперед, Італія”. Аудіозапис із цієї зустрічі був опублікований 18 жовтня агентством LaPresse.

Своєю чергою, у партії “Вперед, Італія” стверджують, що історія з обміном пляшками сталася у 2008 році. Водночас на аудіозаписі Берлусконі каже, що російські міністри звинуватили держави Заходу у розв’язанні війни проти РФ, оскільки ті “надають Україні зброю та гроші”.

Представниця Єврокомісії зазначила, що, згідно з пакетом санкцій, запровадженим ЄС проти РФ у квітні цього року, ввезення алкоголю, зокрема горілки, з РФ до Євросоюзу заборонено. Заборона стосується і подарунків, хоча питання щодо штрафних заходів за недотримання цих санкцій є справою кожної окремої країни ЄС. Поки не ясно, чи має намір влада Італії робити будь-які кроки в такій ситуації.

Агентство Reuters зазначає, що історія з подарованою Путіним горілкою ставить питання про те, який курс щодо РФ проводитиме майбутній уряд у Римі.

Глава “Братів Італії” Джорджа Мелоні, яка, ймовірно, стане новою прем’єр-міністеркою Італії, напередодні прокоментувала висловлювання Берлусконі. Вона заявила, що новий уряд підтримує НАТО і повністю сприймає себе частиною Європи. І попередила, що той, хто не згоден з проєвропейським курсом, не може бути частиною її уряду.

Politico написало, що за даними екзит-полу ультраправа коаліція набрала 43-47% голосів. “Брати Італії” набрали 23-27%, а”Ліга” та “Вперед Італія” — 9,5-13,5% і 6-8%, відповідно.

Теги: Єврокомісія, горілка від путіна, ЄС, Італія, позиція Берлусконі, порушення санкцій, Берлускони

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