Експрем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі виписали з лікарні через 24 дні після госпіталізації. У політика ускладнення після перенесеного захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У вересні 84-річного Берлусконі госпіталізували через зараження коронавірусом. Він розповідав, що це був найгірший період його життя.

За словами лікарів, попри ранню стадію виявлення коронавірусу, політик перехворів вкрай складно, оскільки у нього діагностували “найважче вірусне навантаження”.

“Це жахливий вірус… Я щосили намагаюсь повернутись до нормального життя… сподіваюсь, мені вдасться та я повернусь до звичного темпу життя”, – казав Берлусконі.

Однак, у вересні Берлусконі виписали через 10 днів. За словами лікарів, більшість італійців такого ж віку, як політик – не змогли пережити захворювання.

Після госпіталізації Берлусконі закликав італійців носити захисні маски, часто мити руки та дотримуватися норм соціального дистанціювання.

На початку квітня Берлусконі проходив плановий медичний огляд і лікарі вирішили знову його госпіталізувати, аби перевірити варіант щодо можливих ускладнень внаслідок перенесеного коронавірусу.

Через 24 дні його виписали. Берлусконі повернувся на свою віллу в Аркорі (неподалік від Мілану).

Як відомо, Берлусконі — італійський політик, колишній прем’єр-міністр Італії, один з найзаможніших медіамагнатів країни, третя людина в списку найзаможніших людей Італії за версією журналу Forbes у 2011 році. Він є власником ФК “Мілан” та холдингу Fininvest, який об’єднує близько 150 компаній.

Навіть після того, як Берлусконі перестав бути прем’єр-міністром у 2011 році, він продовжив підтримувати контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. У вересні 2015 року Берлусконі відвідав незаконно анексований Крим, де пробув кілька днів і мав приватну зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. У відповідь на це Україна заборонила йому в’їзд на три роки.

У 2014 році Берлусконі критикував США, НАТО та ЄС за “смішні та безвідповідальні санкції” стосовно РФ, введені у зв’язку з агресією на Донбасі та у Криму. Він заявляв, що РФ “не може не захищати українських громадян російського походження, яких вона вважає братами”.