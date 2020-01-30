Про це повідомляє видання WWD.

Під час щорічної конференції, присвяченій результатам діяльності бренду, Бернар Арно підтвердив журналістам, що не має наміру працювати з Amazon.

Він заявив, що не тільки не буде подавати товари брендів, що входять в портфель LVMH на платформу, але і має намір боротися з підробками, які продаються на Amazon.

“Вони використовують свої бази даних, щоб зв’язати продавців і покупців контрафактної продукції, і беруть за це відсоток. Я не вважаю, що сучасний бізнес повинен так працювати. Всі знають, що продажі фейкових товарів пов’язані з організованою злочинністю і тероризмом. Цікаво, чому авторитетні компанії можуть бути задіяні в цьому, і це нікого не турбує”, – пояснив він.

Арно також зазначив, що останнім часом компанія Джеффа Безоса “втрачає гроші”.

“Вони всі втрачають гроші. Це не дуже хороший знак. І чим більше вони отримують, тим більше грошей вони втрачають. Нас кілька разів просили взяти участь в цьому бізнесі, і я завжди казав “ні”, – пояснив він.