Про це повідомляє видання The New York Times.
На даний момент, оскільки в Неваді підраховано 27 % бюлетенів, Сандерс отримав 47 % голосів, випередивши Байдена на 23 %.
Його тріумф у Неваді після сильних виступів в Айові та Нью-Гемпширі дасть поштовх для виступів в наступну суботу у Південній Кароліні.
Сандерс, виступаючи перед прихильниками в Сан-Антоніо, сказав: “Ми тільки що зібрали багато расову та з різних поколінь коаліцію, яка не тільки здобуде перемогу в Неваді, а й охопить країну”.
Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, за даними агентства Edison Research, більше половини латиноамериканців, які взяли участь в голосуванні, вирішили проголосувати за Сандерса ще до проведення зборів. У штаті Невада латиноамериканці становлять третину населення.
Опитування також показують, що політик має підтримку у всіх вікових групах – за винятком людей старше 65 років. Він особливо популярний серед молодих виборців у Неваді та серед білих жінок з вищою освітою.
- 12 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс переміг на попередніх виборах (праймеріз) в Нью-Гемпширі, залишивши далеко позаду свого головного конкурента — ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
- Станом на 18 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс є лідером серед кандидатів-демократів. Зокрема, він набрав 31% в опитуванні NPR/PBS NewsHour/Marist College.