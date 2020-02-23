Сенатор Берні Сандерс заявив про перемогу на зборах у Неваді 22 лютого, що показує його популярність в расово різноманітному штаті і затверджує його як явного лідера в номінації від демократів.

Про це повідомляє видання The New York Times.

На даний момент, оскільки в Неваді підраховано 27 % бюлетенів, Сандерс отримав 47 % голосів, випередивши Байдена на 23 %.

Його тріумф у Неваді після сильних виступів в Айові та Нью-Гемпширі дасть поштовх для виступів в наступну суботу у Південній Кароліні.

Сандерс, виступаючи перед прихильниками в Сан-Антоніо, сказав: “Ми тільки що зібрали багато расову та з різних поколінь коаліцію, яка не тільки здобуде перемогу в Неваді, а й охопить країну”.

Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, за даними агентства Edison Research, більше половини латиноамериканців, які взяли участь в голосуванні, вирішили проголосувати за Сандерса ще до проведення зборів. У штаті Невада латиноамериканці становлять третину населення.

Опитування також показують, що політик має підтримку у всіх вікових групах – за винятком людей старше 65 років. Він особливо популярний серед молодих виборців у Неваді та серед білих жінок з вищою освітою.