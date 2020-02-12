Сенатор з Вермонта Берні Сандерс переміг на попередніх виборах (праймеріз) в Нью-Гемпширі, залишивши далеко позаду свого головного конкурента - екс-віце-президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє New York Times.

В результаті підрахунку 94% голосів, у Сандерса було 26% підтримки. На другій позиції – сенатор з Індіани Пітер Буттіджіч (24,4%), далі сенатор з Міннесоти Еммі Клобушар (19,7%) і сенатор від Массачусетса Елізабет Воррен.

Байден виявився на п’ятому місці. Це найгірший результат для політика, враховуючи, що він вів активну роботу в Нью-Гемпширі.

Після праймеріз Сандерс заявив, що його перемога, це “початок кінця для Трампа”.

До цього, на праймеріз в Айові, Байден зайняв четверте місце.

У виданні зазначили, що, передбачаючи поганий результат в Нью-Гемпширі, Байден поїхав зі штату ще у вівторок, відправившись в Південну Кароліну. У його команді сподіваються на хороший результат політика на праймеріз в цій частині країни.

У повідомленні сказано, що Сандерс отримує таку підтримку від виборців з ліберальними поглядами, які розрізнені через фактори ідеології, віку і так далі. Він став фаворитом молодого покоління, незважаючи на те, що йому вже 78 років і чотири місяці тому він пережив серцевий напад. У той же час, більш старший електорат з помірними поглядами віддає перевагу молодим кандидатам.

Також, Сандерс – єдиний кандидат серед демократів, якому вдалося зібрати достатньо грошей, щоб профінансувати політичну рекламу своєї передвиборної програми в Неваді та Південній Кароліні, де праймеріз відбудуться цього тижня, і навіть в 15 інших штатах, де попереднє голосування буде 3 березня.

У січні його кампанія зібрала 25 мільйонів доларів. За дев’ять днів лютого їм пожертвували 600 тисяч внесків.

Крім цього, важливо зазначити, що більшість голосів на цих праймеріз в Нью-Гемпширі, 26%, це лише половина того, що він отримав в цьому ж штаті на виборах 2016 року.