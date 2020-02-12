Про це повідомляє New York Times.
В результаті підрахунку 94% голосів, у Сандерса було 26% підтримки. На другій позиції – сенатор з Індіани Пітер Буттіджіч (24,4%), далі сенатор з Міннесоти Еммі Клобушар (19,7%) і сенатор від Массачусетса Елізабет Воррен.
Байден виявився на п’ятому місці. Це найгірший результат для політика, враховуючи, що він вів активну роботу в Нью-Гемпширі.
Після праймеріз Сандерс заявив, що його перемога, це “початок кінця для Трампа”.
До цього, на праймеріз в Айові, Байден зайняв четверте місце.
У виданні зазначили, що, передбачаючи поганий результат в Нью-Гемпширі, Байден поїхав зі штату ще у вівторок, відправившись в Південну Кароліну. У його команді сподіваються на хороший результат політика на праймеріз в цій частині країни.
У повідомленні сказано, що Сандерс отримує таку підтримку від виборців з ліберальними поглядами, які розрізнені через фактори ідеології, віку і так далі. Він став фаворитом молодого покоління, незважаючи на те, що йому вже 78 років і чотири місяці тому він пережив серцевий напад. У той же час, більш старший електорат з помірними поглядами віддає перевагу молодим кандидатам.
Також, Сандерс – єдиний кандидат серед демократів, якому вдалося зібрати достатньо грошей, щоб профінансувати політичну рекламу своєї передвиборної програми в Неваді та Південній Кароліні, де праймеріз відбудуться цього тижня, і навіть в 15 інших штатах, де попереднє голосування буде 3 березня.
У січні його кампанія зібрала 25 мільйонів доларів. За дев’ять днів лютого їм пожертвували 600 тисяч внесків.
Крім цього, важливо зазначити, що більшість голосів на цих праймеріз в Нью-Гемпширі, 26%, це лише половина того, що він отримав в цьому ж штаті на виборах 2016 року.
- За підсумками кокусів Демократичної партії США в штаті Айова з мінімальним відривом в 0,1 % переміг 38-річний Піт Буттіджич.