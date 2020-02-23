Кандидат в президенти США Берні Сандерс впевнено переміг на кокусах Демократичної партії США в штаті Невада.

Про це повідомляє американське видання Associated Press.

Уточнюється, що Сандерс набирає близько 47% голосів. Після нього фінішує екс-віце-президент США Джо Байден з 23% голосів. На третьому місці йде екс-мер Саут-Бенда Піт Буттіджіч, який набрав 14% голосів.

Відзначається, що після перемоги в Неваді Сандерс стає лідером передвиборчої гонки серед кандидатів від Демократичної партії.

У своїй промові Сандерс похвалив команду і розкритикував чинного президента Дональда Трампа.

“Американці втомилися від президента, який весь час бреше”, – заявив він.

У свою чергу Трамп відреагував на перемогу Сандерса, в черговий раз назвавши його божевільним на своїй сторінці в Twitter.

“Вітаю, Берні. І не дай їм забрати це у тебе”, – написав він.