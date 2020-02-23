Про це повідомляє американське видання Associated Press.
Уточнюється, що Сандерс набирає близько 47% голосів. Після нього фінішує екс-віце-президент США Джо Байден з 23% голосів. На третьому місці йде екс-мер Саут-Бенда Піт Буттіджіч, який набрав 14% голосів.
Відзначається, що після перемоги в Неваді Сандерс стає лідером передвиборчої гонки серед кандидатів від Демократичної партії.
У своїй промові Сандерс похвалив команду і розкритикував чинного президента Дональда Трампа.
“Американці втомилися від президента, який весь час бреше”, – заявив він.
У свою чергу Трамп відреагував на перемогу Сандерса, в черговий раз назвавши його божевільним на своїй сторінці в Twitter.
“Вітаю, Берні. І не дай їм забрати це у тебе”, – написав він.
- 12 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс переміг на попередніх виборах (праймеріз) в Нью-Гемпширі, залишивши далеко позаду свого головного конкурента — ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
- Станом на 18 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс є лідером серед кандидатів-демократів. Зокрема, він набрав 31% в опитуванні NPR/PBS NewsHour/Marist College.