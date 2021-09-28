Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Працівники данської галереї Кунстен розповіли, що Ганінґ домовився з кураторами нової виставки й попросив виділити йому кошти на підготовку інсталяції. Роботу мали б виставити в музеї міста Ольборг.
За умовами контракту, митець отримав 84 тисячі доларів й зобов’язався створити витвори мистецтва, які б слугували алегорією на річний заробіток австрійця та данця.
Схоже, художник мав інший план. Через кілька місяців Єнс взяв гроші та відправив музею лише дві пусті скляні рамки з підписом “Бери гроші та біжи”.
Галерея Кунстен вимагає, щоб художник повернув гроші до кінця січневої виставки. Але сам Єнс вважає, що впорався із завданням.
“Витвір мистецтва в тому, що я вкрав їхні гроші”, – розповів він в інтерв’ю для видання DR.
- Раніше у США професор історії мистецтв Томас Руджіо випадково виявив картину XVII століття “Святе сімейство”, яку вважали зниклою. Її автором є італійський художник Чезаре Дандіні.