Данський художник-концептуаліст Єнс Ганінґ присвоїв собі 84 тисячі доларів, які йому виділив музей на підготовку нової інсталяції. Митець виставив пусті полотна та назвав цей витвір «бери гроші та біжи».

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Працівники данської галереї Кунстен розповіли, що Ганінґ домовився з кураторами нової виставки й попросив виділити йому кошти на підготовку інсталяції. Роботу мали б виставити в музеї міста Ольборг.

За умовами контракту, митець отримав 84 тисячі доларів й зобов’язався створити витвори мистецтва, які б слугували алегорією на річний заробіток австрійця та данця.

Схоже, художник мав інший план. Через кілька місяців Єнс взяв гроші та відправив музею лише дві пусті скляні рамки з підписом “Бери гроші та біжи”.

Галерея Кунстен вимагає, щоб художник повернув гроші до кінця січневої виставки. Але сам Єнс вважає, що впорався із завданням.

“Витвір мистецтва в тому, що я вкрав їхні гроші”, – розповів він в інтерв’ю для видання DR.