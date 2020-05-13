Ми знаємо, як врятувати ваш бізнес. І це не клікбейт. Як залишитися на плаву, не розгубити клієнтів, оптимізувати витрати і вийти з ситуації з мінімальними втратами?

Про це розкажуть 13 експертів на безкоштовній онлайн-конференції “Антикризовий інтернет-маркетинг”, яку проводить Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.

Представники Планета Кіно, Сім’я Ресторанів Борисова, Varus, Comfy, Київстар, Всі. Свої та інших великих компаній поділяться своїми кейсами і досвідом виживання на карантині і після нього.

Використовувати кризу як платформу для зростання, чи можливо це? Так! Незважаючи на зміни, що відбуваються, вміння адаптуватися і швидко застосовувати необхідні заходи допомагає не просто зберегти в кризу свій бізнес, а й покращитися.

Коли пройде конференція?

15 травня 2020 року, починаючи з 10:00.

Що це буде?

Цілий день практичної інформації, яка буде корисна маркетологам, фахівцям рекламних агентств і фрілансерам, керівникам відділів, які займаються просуванням, менеджерам з розвитку і власникам бізнесу. Будь-які питання можна буде відразу поставити спікеру, а ще всіх учасників конференції чекають подарунки.

Налаштуйтеся провести цей день з максимальною користю і дізнатися:

як оптимізувати бюджет під час кризи,

як ефективно управляти співробітниками на удаленке,

як саме перебудувати маркетинг в кризовій ситуації,

докладний алгоритм дій і заходів,

якими мають бути показники ефективності і як їх контролювати,

чи можливо перенести офлайн-заходи в онлайн,

робочі ідеї того, як утриматися на плаву.

Участь в конференції – безкоштовна, вам всього лише потрібно зареєструватися на сайті.

Якщо не зможете бути присутніми в онлайні цілий день або захочете переглянути доповіді – вже зараз можете придбати на сайті записи і презентації всіх спікерів.

Зареєструватися зараз!

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse