У США загинули 13 людей в результаті протестів через смерть Джорджа Флойда.

Про це повідомляє ABC News.

Більшість загиблих в результаті зіткнень – афроамериканці.

Після введення комендантської години в Нью-Йорку і Вашингтоні, поліція заарештувала понад 700 осіб за порушення громадського порядку.

У 29 штатах громадський порядок намагаються забезпечити понад 20 тисяч нацгвардійців.

Один з убитих – 53-річний афроамериканець, власник барбекю-ресторану, який безкоштовно годував поліцейських.

Під час заворушень було поранено десятки людей, серед яких як самі учасники протестів, так і мирні жителі, які не беруть участі в акціях.

У Сент-Луїсі (Міссурі) протестуючі застрелили 77-річного капітана поліції, який був в ломбарді. Вони прийшли в заклад, щоб пограбувати його. За це нікого не заарештували. Злочинці вели пряму трансляцію з місця події в Facebook Live.

В Окленді (Каліфорнія) протестувальники застрелили поліцейського, афроамериканця, який охороняв будівлю Федерального суду. Також був поранений ще один офіцер неподалік. Протестуючі стріляли з автомобіля.

В Індіанаполісі (Індіана) під час протестів було вбито двоє людей. Зокрема, 38-річний Кріс Біті, колишній американський футболіст з Університету Індіани, відомий як “Містер Індіанаполіс”. Також було вбито відомого бізнесмена в місті, керуючого кількома нічними клубами.

У місті Девенпорт (Айова) під час перестрілки протестуючих і поліцейських, була вбита 22-річна Італія Келлі. Це сталося біля магазину Walmart.

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.