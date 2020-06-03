Про це повідомляє ABC News.
Більшість загиблих в результаті зіткнень – афроамериканці.
Після введення комендантської години в Нью-Йорку і Вашингтоні, поліція заарештувала понад 700 осіб за порушення громадського порядку.
У 29 штатах громадський порядок намагаються забезпечити понад 20 тисяч нацгвардійців.
Один з убитих – 53-річний афроамериканець, власник барбекю-ресторану, який безкоштовно годував поліцейських.
Під час заворушень було поранено десятки людей, серед яких як самі учасники протестів, так і мирні жителі, які не беруть участі в акціях.
У Сент-Луїсі (Міссурі) протестуючі застрелили 77-річного капітана поліції, який був в ломбарді. Вони прийшли в заклад, щоб пограбувати його. За це нікого не заарештували. Злочинці вели пряму трансляцію з місця події в Facebook Live.
В Окленді (Каліфорнія) протестувальники застрелили поліцейського, афроамериканця, який охороняв будівлю Федерального суду. Також був поранений ще один офіцер неподалік. Протестуючі стріляли з автомобіля.
В Індіанаполісі (Індіана) під час протестів було вбито двоє людей. Зокрема, 38-річний Кріс Біті, колишній американський футболіст з Університету Індіани, відомий як “Містер Індіанаполіс”. Також було вбито відомого бізнесмена в місті, керуючого кількома нічними клубами.
У місті Девенпорт (Айова) під час перестрілки протестуючих і поліцейських, була вбита 22-річна Італія Келлі. Це сталося біля магазину Walmart.
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США, щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.