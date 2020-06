Про це повідомляє ABC News.

Під час заворушень в Лас-Вегасі (штат Невада) стало відомо, що протестуючі відкрили вогонь по двом офіцерам. Стан першого поки невідомий, він міг не вижити. Другого офіцера було поранено в 3 км від місця інциденту.

У поліції заявили, що громадянам не варто без причини перебувати в районах, де це сталося, оскільки це небезпечно для життя.

Ще чотирьох поліцейських підстрелили в Сент-Луїсі (штат Міссурі). Їх поранення не є небезпечними для життя.

Так, трьох поранили в ногу, одного – в руку. На даний момент в місті все ще чути стрілянину, поліція намагається залгодити ситуацію.

Chief Hayden provides an update on 4 of our officers who were struck by gunfire tonight during the downtown unrest. https://t.co/Ml1CgIikHf

— St. Louis, MO Police (@SLMPD) June 2, 2020