У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США, як мінімум шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.

Про це повідомляє ABC News.

Під час заворушень в Лас-Вегасі (штат Невада) стало відомо, що протестуючі відкрили вогонь по двом офіцерам. Стан першого поки невідомий, він міг не вижити. Другого офіцера було поранено в 3 км від місця інциденту.

У поліції заявили, що громадянам не варто без причини перебувати в районах, де це сталося, оскільки це небезпечно для життя.

Ще чотирьох поліцейських підстрелили в Сент-Луїсі (штат Міссурі). Їх поранення не є небезпечними для життя.

Так, трьох поранили в ногу, одного – в руку. На даний момент в місті все ще чути стрілянину, поліція намагається залгодити ситуацію.

Chief Hayden provides an update on 4 of our officers who were struck by gunfire tonight during the downtown unrest. https://t.co/Ml1CgIikHf — St. Louis, MO Police (@SLMPD) June 2, 2020

Начальник поліції Сент-Луїса розповів, що мирна акція протесту почалася близько 3 години дня з присутності кількох тисяч осіб, але через деякий час група з 200 осіб почала грабувати магазини.

Ті, хто влаштовували заворушення, запалили фаєри і попрямували в бік офіцерів. У поліцейських був газ, але вони його так і не застосували, стримуючи протестуючих своїми силами.

Наразі чотирьох офіцерів з Сент-Луїса доставили в лікарню і обробили рани. Триває розслідування щодо того, хто і за яких обставин в них стріляв.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.