Про це повідомляє телеканал Fox News.

У ніч на п’ятницю, 29 травня, учасники протесту зайшли всередину поліцейської дільниці, де служили офіцери, яких звинувачують в причетності до загибелі 46-річного Флойда, і підпалили її.

“Відділок у вогні. Ми не знаємо, де зараз знаходяться поліцейські. Спрацювала пожежна сигналізація”, – повідомили на телеканалі.

Поліцейські встигли вибратися на дах в момент пожежі. Звідти їх евакуювали вертольотом.

Натовп радісно відреагувала на загоряння будівлі. Протестуючі запалили ще більше файєрів.

Після цього тисячний натовп зніс загородження навколо поліцейського відділка.

We have activated more than 500 soldiers to St. Paul, Minneapolis and surrounding communities. Our mission is to protect life, preserve property and the right to peacefully demonstrate. A key objective is to ensure fire departments are able to respond to calls. — MN National Guard (@MNNationalGuard) May 29, 2020

На місце прибули близько 500 правоохоронців.

BREAKING: Minneapolis Police Department’s 3rd Precinct on fire as riots continue https://t.co/GZxYtLYw6B pic.twitter.com/BcuxYsmwor — FOX 9 (@FOX9) May 29, 2020

Minneapolis is burning again. Here is video before I left … many stores on fire.. it appears they will break into the 3rd precinct. Trying to set it on fire. No more police intervention. No sign of National Guard. I’ll put up more pics and vid pic.twitter.com/591WPn1JcX — Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) May 29, 2020

Напередодні в місті протестуючі влаштували ще одну пожежу, але пожежники ніяк не відреагували.

Live report from @kscullinfox9… this is pawn shop. In that area there is a pawn shop called MaxIt Pawn on 28th and Lake. https://t.co/Qg2KCrKnr9 — Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 29, 2020

Huge fire burning in the area of the Third Precinct now. Can’t tell what’s on fire. We’re on Hiawatha which has become a parking lot. @kare11 pic.twitter.com/XPxjicFVIN — Danny Spewak (@DannySpewak) May 29, 2020

Broke in building kicked out window from inside spraying fire extinguisher pic.twitter.com/iWDbF9DDGr — Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) May 29, 2020

Аби уникнути масових заворушень і грабежів, в місті вирішили закрити близько 20 магазинів в районі, де відбуваються заворушення.