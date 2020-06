Про це заявили журналісти американського телеканалу CNN.

Вони провели розслідування, під час якого з’ясували, що протести в США підтримує якась група впливу з Гани (Африка). Ця група контролюється і підтримується з боку Москви (Росія).

Російські тролі активізували свою роботу напередодні американських президентських виборів. Так, було зафіксовано активність з боку російських тролів, офіси яких розмістили в Гані та Нігерії.

Інститут глобальних загроз і вивчення демократії США (IGTDS) опублікував матеріал з цього приводу.

Журналісти CNN з’ясували, що організація “Усунення бар’єрів для звільнення Африки” (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) була прикриттям для роботи тролів з території Гани. Метою групи було висвітлення радикальних подій в США, а також просування ідеї посилення афроамериканського руху і нетерпимості до білого населення.

Їх метою було провокування безладів і поділ американського суспільства таким шляхом.

У Гані таку інформацію розмістили на 13,2 тисячах акаунтів в Фейсбук. У Інстаграм було створено сторінку з аналогічними постами. На неї підписалися 263 тисячі осіб. 65% підписників – жителі США.

Наприклад, серед російських тролів знайшли аккаунт нібито двоюрідної сестри вбитого Джорджа Флойда. Її постами поділилися в групі “Африканці в США”. При цьому, адміни групи зазначили, що не знали про те, що поширили пост троля і не підозрювали, що могли таке зробити.

Аналізуючи активність тролів, дослідники зазначили, що їх, найімовірніше, покриває якась військова частина 74455, про яку в грудні минулого року вже писали в Інституті.

Також аналіз показав, що активність тролів підтримує лідер “антиглобалістичного руху Росії” Олександр Іонов. На його сторінці було багато постів не тільки про заворушення в США, але також і про подібні протести в країнах на африканському континенті.

Іонов, зокрема, активно робив перепости від “Африканської народної соціалістичної партії США” (African People’s Socialist Party USA).

Ключова думка більшості постів – насилля з боку поліцейських щодо темношкірого населення. При цьому, в текстах згадується, що таке ставлення до афроамериканців на території США пов’язано з порушенням прав і свобод людини в Африці. Таким чином, автори постів намагалися показати, що в США масово порушують права африканського населення.

В умовах пандемії коронавірусу, до цих постів почали додавати інформацію про нібито порушення прав темношкірих в системі охорони здоровя, стверджуючи, що до тих не приїжджають медики, їм відмовляють в лікуванні і так далі.

Ще одна ідея з боку російських тролів: ті, хто гнобили темношкіре населення, повинні виплатити репатріацію. Такі заклики знайшли відгук у небагатого населення. Ті активно писали, що необхідно “забрати у багатих і віддати бідним”. Також, ці заклики лише сприяли радикалізації протестів і вандалізму. Як відомо, під час протестів учасники не стільки виступали проти поведінки поліцейських, скільки займалися пограбуваннями. Вони грабували аптеки, дорогі магазини, ресторани, супермаркети і так далі.

Також в дослідженні зазначили, що ще одна мета таких постів – висловити спротив присутності США в Африці. Це пов’язано з постами, в яких знак рівності ставиться між расизмом і колоніалізмом. Автори таких постів, очевидно, мали на увазі, що боротьба з расизмом виражається в зниженні впливу і присутності США в Африці.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.