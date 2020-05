Про це повідомили на сайті телеканалу.

Журналісти телеканалу пояснили, що це не було цілеспрямованою атакою на їх офіс. Протестуючі увірвалися в будівлю через поліцейських, які там ховалися.

Вднь протестуючі організували мирну акцію, щоб висловитися проти дій поліцейських, через дії яких помер Джордж Флойд.

Близько шостої вечора за місцевим часом протестуючі були біля офісу телеканалу. Там зібралася поліція.

Протягом години натовп стояв під будівлею CNN, поки не приїхав спецназ.

Намагаючись приборкати і розігнати натовп, між правоохоронцями та громадянами відбулися зіткнення. О 19:40 протестуючі підпалили поліцейську машину, яка стояла біля входу, а також залишили написи на стінах будівлі.

Коли кілька поліцейських зайшли в будівлю CNN – протестуючі пішли за ними. Як результат – вони пошкодили фасад, розбили скло, а також пограбували ресторан, який знаходиться на першому поверсі. Це сталося близько дев’ятої вечора.

Demonstrations turn violent at the CNN Center in Atlanta. @CNNValencia reports from the ground. https://t.co/IfX7CINlGY pic.twitter.com/vIIkWGXanW

Очевидці з місця подій розповіли, що один з учасників протесту розбивав скло скейтбордом.

Наразі будівлю оточили співробітники поліції, а ніхто із представників CNN не постраждав.

JUST IN: Multiple police vehicles have had their windows broken in front of the CNN Center in Atlanta. Protests are taking place in multiple cities over the death of George Floyd in Minneapolis. https://t.co/qyXUVIB6wp pic.twitter.com/wOXefI6G53

