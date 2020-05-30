В Атланті (США) учасники протесту в зв'язку зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських, увірвалися до будівлі телеканалу CNN, пограбувавши ресторан і пошкодивши фасад.

Про це повідомили на сайті телеканалу.

Журналісти телеканалу пояснили, що це не було цілеспрямованою атакою на їх офіс. Протестуючі увірвалися в будівлю через поліцейських, які там ховалися.

Вднь протестуючі організували мирну акцію, щоб висловитися проти дій поліцейських, через дії яких помер Джордж Флойд.

Близько шостої вечора за місцевим часом протестуючі були біля офісу телеканалу. Там зібралася поліція.

Протягом години натовп стояв під будівлею CNN, поки не приїхав спецназ.

Намагаючись приборкати і розігнати натовп, між правоохоронцями та громадянами відбулися зіткнення. О 19:40 протестуючі підпалили поліцейську машину, яка стояла біля входу, а також залишили написи на стінах будівлі.

Glass getting broken outside the main entrance to CNN’s Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom — Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020

Коли кілька поліцейських зайшли в будівлю CNN – протестуючі пішли за ними. Як результат – вони пошкодили фасад, розбили скло, а також пограбували ресторан, який знаходиться на першому поверсі. Це сталося близько дев’ятої вечора.

Demonstrations turn violent at the CNN Center in Atlanta. @CNNValencia reports from the ground. https://t.co/IfX7CINlGY pic.twitter.com/vIIkWGXanW — CNN (@CNN) May 30, 2020

Очевидці з місця подій розповіли, що один з учасників протесту розбивав скло скейтбордом.

Наразі будівлю оточили співробітники поліції, а ніхто із представників CNN не постраждав.

JUST IN: Multiple police vehicles have had their windows broken in front of the CNN Center in Atlanta. Protests are taking place in multiple cities over the death of George Floyd in Minneapolis. https://t.co/qyXUVIB6wp pic.twitter.com/wOXefI6G53 — CNN (@CNN) May 30, 2020

Мер Атланти Кейша Ленс Боттомс звернулася безпосередньо до протестуючих: “Ви зіпсували будівлю CNN. Тед Тернер відкрив CNN в Атланті 40 років тому, тому що він вірив в нас”.

Після вандалізму біля офісу CNN протести в Атланті закінчилися.