Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак не розуміє, що підписаний у Мінську документ про створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО фактично надає суб'єктність бойовикам.

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам дипломат і колишній учасник Мінської контактної групи Роман Безсмертний.

Так, згідно з цим документом, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія виступатиме в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ

За словами Безсмертного, Єрмак “зробив фатальну помилку”, підписавши цей документ.

“Я почув слова Єрмака на брифінгу – він же не розуміє, що він зробив, що вони надали суб’єктність бойовикам ОРДЛО. Але, щоб він не казав журналістам на брифінгу, Russia today – це завтра по світу розтрубить так, що він ніколи вже з цього не виплутається”, – наголосив Безсмертний.

Він зазначив, що глава держави Володимир Зеленський мав би розуміти важливість інформаційної боротьби, але натомість українська влада “повелася” на спроби Росії зафіксувати статус ОРДЛО як суб’єкта переговорів.

“Мені здавалось, що Зеленський, як людина, яка саме завдяки інформаційній складовій кампанії стала президентом, має розуміти, наскільки важлива інформаційна боротьба – що не організаційний, технічний фактор домінує, а інформаційний. А натомість такий ляп, мені просто хочеться придумати для вас заголовок: “Підписання капітуляції в умовах пандемії”, – заявив Безсмертний.