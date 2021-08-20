На Микільській слобідці в Києві біля будмайданчика бетономішалка в'їхала в натовп протестувальників, що виступають проти забудови. Постраждали двоє осіб.

Про це в коментарі “Цензор.НЕТ” повідомили представники ГО “Микільська Слобідка”.

Активісти, що виступають проти забудови місцевості, проголосили безстрокову акцію протесту, на місці створили барикаду. Ввечері у середу, 18 серпня, біля будмайданчика на Микільській слобідці перебували “чергові”. На місце приїхали невідомі вантажівками, що розштовхали протестувальників.

“Невідомі на двох вантажівках розштовхали чергуючих місцевих, почали розбирати барикаду, погрузили змонтовані лавки на вантажівку і хотіли вивезти. На тривогу SOS підтягнулось більше людей, викликали поліцію і змусили відправити ті вантажівки на штраф-майданчик, вивантаживши те, що було викрадено”, — йдеться в дописі організації.

Наступного вечора на місце привезли техніку, зокрема, бетономішалку. Членкиня громадської організації “Микільська Слобідка” Олена Медведенко розповіла, що на місці у той час перебували близько 60 протестувальників. Вони перешкоджали тому, аби техніка потрапила на майданчик. За присутності патрульних поліціянтів бетономішалка рухалася на натовп протестувальників й зупинилася впритул до людей. Внаслідок наїзду постраждали двоє осіб, їх на місці оглянули лікарі “швидкої”.

“Приїжджала швидка… ДТП повністю оформлено як ДТП з постраждалими без госпіталізації. Навіть камера поліціянта зафіксувала, як бетономішалка їде прямо на нього, він сам був в шоці”, — сказала активістка.

На зазначеній місцевості триває будівництво багатоповерхівок. Забудовник — ТОВ “Нова Слобідка”. Місцева громада виступає проти будівництва, акцентуючи на тому, що це — землі історико-культурного значення, і ділянка була переведена в приватну власність незаконно.

“Департамент охорони культурної спадщини КМДА ухвалив, що тут заборонено нове будівництво. Забудовник ігнорує всі ці норми, які він повинен виконувати. По-друге, поряд протікає Дніпро, згідно з нормами, вони повинні були відступити 100 метрів, по факту ж забудовник відступив близько 60 метрів. Там заборонено будь-яке будівництво, окрім гідротехнічних споруд”, — пояснила активістка Медведенко.

У соцмережах вона також поширила відео, зроблене після наїзду, на якому можна побачити реакцію протестувальників та будівельну техніку: