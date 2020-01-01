Ролик розміщений на YouTube-каналі Уряду.
Гончарук зазначив, що в минулому році українці зробили “складний, але дуже правильний вибір”.
“Вперше в історії нашої країни президент, парламент і уряд працюють єдиною командою. Працюють для того, щоб країна реально змінилася. За останні 4 місяці нам вдалося дуже багато, але ми розуміємо, що цього недостатньо, щоб ви відчули реальні зміни. У наступному році я хочу побажати, щоб нам всім вистачило сил перетворити нашу країну в найуспішнішу країну в світі. І щоб ви нарешті відчули реальні зміни в нашій країні! “, – сказав він.
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