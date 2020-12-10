Міністерство охорони здоров'я України розробило новий санітарний регламент для шкіл, який набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Санітарний регламент передбачає наступне:

• учні, які проживають на відстані понад 2 км від навчального закладу, забезпечуються транспортом для підвозу до школи;

• всі працівники шкіл повинні проходити обов’язкові профілактичні огляди (в разі порушення термінів вони не будуть допускатися до роботи);

• оренда приміщень шкіл не під освітні потреби заборонена;

• встановлені вимоги до благоустрою території шкіл та осіб, які мають стежити за дотриманням норм і нести відповідальність за їх порушення;

• у школах дозволяється дротове або бездротове підключення до мережі Інтернет (якщо використовується бездротове підключення, роутери Wi-Fi повинні розміщуватися на висоті не менше 2 м від підлоги і вимикатися у позанавчальний час);

• діагональ моніторів персональних комп’ютерів у школах повинна бути не менше 15 дюймів (при використанні ноутбуків їх екран може становити 14 дюймів, але пристрій повинен мати клавіатуру і мишу);

• для профілактики порушень постави запропоновано не менше 2 разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди (профілактика сколіозу, порушень зору та слуху);

• учнів, які часто хворіють на простудні захворювання, ревматизм, ангіни, рекомендується розміщувати в третьому ряду, тобто біля внутрішньої стіни;

• у школах повинні бути внутрішні санітарні вузли (в МОЗ зазначають, що кожна десята школа в Україні має зовнішній туалет, що несе ризики виникнення у дітей урологічних і сечостатевих хвороб).

Особливу увагу в новому санітарному регламенті приділено харчуванню дітей у школах. Зокрема, буде дозволено організовувати кейтеринг, який повинен відповідати принципам і вимогам безпеки харчових продуктів.

Крім того, в документі враховані принципи здорового харчування.

“Регламентом встановлено вимоги до харчових продуктів та готових страв, що можуть пропонуватись дітям. Наприклад, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я – ред.)”, – зазначив Ляшко.

У санітарному регламенті також визначено перелік продуктів харчування, які забороняється продавати в шкільних буфетах і шкільних автоматах. Це: чіпси, сухарики, поп-корн, ковбаси, сосиски, копчена та солона риба, деякі солодощі та інше.

Також встановлено групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному раціоні школярів: злакові, овочі, фрукти і ягоди, молочні продукти.

Окремо врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами. Так, у разі наявності довідки від сімейного лікаря або педіатра про певні дієтичні потреби дитини, в школі повинні організувати для неї окреме харчування з урахуванням медичних рекомендацій.

(На відео – з 21:00)