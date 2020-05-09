У суботу, 9 травня, Україна відзначала День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Не залишилися осторонь і представники української влади, які, до слова, часто забували про карантинні обмеження.

Про це повідомляють #Букви.

Так, глава держави Володимир Зеленський цього дня поїхав у Закарпатську область, де відвідав меморіальний комплекс “Пагорб Слави” з могилами воїнів, що загинули в Другій світовій війні в боях за визволення України від нацистських окупантів. Разом із Зеленським на Закарпаття прибули і члени Офісу президента: зокрема, очільник ОПУ Андрій Єрмак.

Варто зазначити, що під час покладання квітів глава держави був без захисної маски. Також про необхідність дотримуватися маскового режиму забули дехто з тих, хто його супроводжував.

Як відомо, на час карантину українці повинні носити захисні маски або респіратори в громадських місцях. В Уряді до категорії “громадське місце” віднесли під’їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту та інше. При цьому в Кабінеті Міністрів настійно рекомендували всім громадянам перебувати на вулиці тільки в масці, оскільки в будь-який момент можна опинитися “на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.

Тим часом у Києві спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, а також голови парламентських комітетів поклали квіти до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого Солдата (знаходиться в Парку Вічної Слави в Печерському районі столиці).

Хоча нардепи намагалися дотримуватися необхідної на час карантину соціальної дистанції (1,5 метра), але ніхто з них, у тому числі керівництво ВР, не був у захисній масці.

Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Варто зазначити, що влада Києва раніше віднесла парки і сквери до громадських місць, де потрібно обов’язково носити захисну маску або респіратор. За порушення цього припису може загрожувати адміністративна відповідальність (штраф).

Голова Парламенту Дмитро Разумков покладає квіти до Меморіалу Вічної Слави 9 травня 2020 року в урочистій церемонії покладання квітів до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого Солдата в Києві бере участь Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Опубліковано Верховна Рада України Субота, 9 травня 2020 р.

“Відзначилися” і народні депутати від “Опозиційної платформи – За життя”. Вони також поклали квіти до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата в Києві, не дотримуючись при цьому ні соціальної дистанції, ні припису про захисні маски. Судячи з фото, в масках були лише кілька народних обранців.

Надалі нардепи від ОПЗЖ проїхалися по Києву на радянських автомобілях.

А позафракційний нардеп Вадим Новинський, який раніше перехворів на коронавірус, поклав квіти до Вічного вогню в Парку слави в Києві разом із предстоятелем УПЦ (Московського патріархату) митрополитом Онуфрієм і більш ніж 10 священнослужителями.

Відбулася панахида “за радянськими воїнами, котрі загинули під час війни”. Як видно з опублікованих фото, Новинський і деякі священнослужителі були взагалі без маски, а у Онуфрія вона була приспущена на підборіддя.

Варто відзначити, що в Україні поки що діє заборона на масові заходи (зокрема, заборонено проведення масових богослужінь). Також діє заборона на пересування групами більше двох осіб (крім випадків супроводу дітей та службової необхідності).