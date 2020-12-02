У зв'язку з епідемією коронавірусу великих концертів, масових гулянь та фудкортів на новорічні свята у Києві не буде, проте деякі заходи все ж плануються.

Про це у коментарі виданню “Українська правда” повідомив Ігор Добруцький — засновник проєкту FolkUkraine, який опікується організацією новорічних свят у столиці.

За словами Добруцького, усі новорічні заходи відбуватимуться з дотриманням карантинних обмежень, що діятимуть у час їх проведення. Наразі розглядається декілька сценаріїв.

Вже відомо, що фудкортів цьогоріч не буде, як і концертів.

“Єдине що – ми відмовилися однозначно від фудкорту, де треба щось готувати. Залишимо щось легеньке, що можна за склом зробити та з вікна подати – кава, чай, какао, глінтвейн – це лишиться і буде у маленьких будиночках. Можливо, ще будуть сувеніри трошки. Все решта – концерти, святкування дня Святого Миколая – на це все буде обмеження”, — зазначив Добруцький.

Традиційного концерту в новорічну ніч також не буде.

З івентів поки що заплановано лише запалення ялинки на Софійській площі. Воно відбудеться 19 грудня о 19:00, однак з форматом його проведення ще не визначилися.

Монтаж головної новорічної ялинки країни розпочався ще 27 листопада. За словами Добруцького, цьогоріч ялинка буде штучною, а її висота становитиме 31 метр.

Днями стало відомо, що замість традиційної зірки верхівку ялинки прикрашатиме капелюх у чаклунському стилі. Засновник проєкту FolkUkraine пояснив, що капелюх буде частиною тематичної експозиції “Казковий ліс”. Також ялинку прикрашатимуть шишки, жолуді, білочки, грибочки, 1,5 тисячі іграшок та понад 10 км гірлянд. Монтаж ялинки мають завершити за два тижні.

На головній ялинці та коло неї буде багато відеокамер, щоб кияни могли відвідати ялинку онлайн. Також під ялинкою планували розмістити кафе площею 100 кв.м., але від цієї ідеї вже відмовилися.

Вартість такої ялинки — 5-7 млн гривень, однак ці витрати покриватимуться не міським бюджетом, а спонсорами та рекламодавцями.

Окрім цього, в місті планують облаштувати два катки — біля Арки дружби народів та на Подолі.