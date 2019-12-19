Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт №2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєктом пропонується внести зміни й доповнення до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Стройового статуту Збройних Сил України, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо встановлення нових військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

Проєктом, зокрема передбачається запровадити звання “бригадний генерал”, “командор-адмірал”, замість звання “генерал-полковник” – звання “генерал”, а звання “генерал армії України” скасувати.

Законопроєкт 267 голосами був прийнятий за основу.