Допис народна депутатка опублікувала у Facebook.

“На перший погляд, гідність та свобода – нематеріальні абстрактні поняття. Декому – вони навіть не зовсім зрозумілі і не потрібні. Бо ж їх не можна помацати руками, доторкнутися, роздивитися, оцінити… Але це саме ті речі і ті цінності, без яких неможливе повноцінне існування народу, нації, держави та й самої людини”, – зазначила Юлія Тимошенко.

Народна депутатка згадала, що в історії України часто бувало так, що ми не мали держави, інституцій, власної культури, бо її було заборонено.

“Не мали мирного неба над головою, прихистку, а іноді й шматка хліба. Але ми навіть у найтяжчі часи, на тому задавненому генетичному рівні, успадкованому від славних епох, завжди пам’ятали про гідність та свободу. Ми знали, що ми володіємо ними, цінуємо їх, і колись їх неодмінно здобудемо, повернемо повною мірою. І що найважливіше – завжди були люди, які готові вийти за ці “абстрактні” поняття на вулицю, на Майдан чи на поле бою. Саме тому ми досі є. Саме тому ми будемо й завтра!”

13 листопада 2014 року п’ятий президент України Петро Порошенко заснував День Гідності та Свободи – “з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору“.