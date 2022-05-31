Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що КДБ РБ нібито провів на території України спецоперацію з визволення білорусів.

Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство БелТА.

За словами Лукашенка, десятки білорусів “не зі своєї волі” опинились в українському полоні, коли РФ розпочала “спецоперацію” в Україні.

Він уточнив, що вони були “не лише заручниками ситуації”, а й заручниками “окремих бажань найгірших людей в Україні”.

“І їх треба було повертати додому, до родин”, – наголосив Лукашенко.

Тому, за словами Лукашенка, комітету держбезпеки (КДБ) доручили підготувати спеціальний захід для порятунку громадян білорусі.

“За вашої безпосередньої участі під вашим керівництвом була здійснена ця спецоперація без жодного пострілу”, – звернувся Олександр Лукашенко до співробітників КДБ.

Він додав, що в Україні так ніхто й не розібрався, як пройшла ця “спецоперація”, але її результатом стало повернення громадян Білорусі до своїх родин.

“Дуже благородна справа для військової людини – без галасу, без пострілів повернути десятки людей додому”, – сказав він.