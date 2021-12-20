У Міністерстві охорони здоров’я дали рекомендації, як проводити новорічні свята у закладах освіти. Забороняється присутність учнів інших класів чи груп, не дозволяється відвідування заходів глядачами та запрошення аніматорів.

Інформацію про нові протиепідемічні заходи у закладах освіти оприлюднили в МОЗ.

Зокрема, під час святкування у школах на заході можуть бути присутні лише учні одного класу. Участь школярів з інших класів у святі забороняється. У випадку із дитячими садочками це правило діє аналогічно – свято проводиться лише для дітей однієї навчальної групи.

Присутність глядачів на заходах не дозволяється. При цьому, в МОЗ зазначають: якщо дитина не хоче брати участь у святі без батьків чи інших членів родини, не варто її змушувати – бажано просто все послідовно роз’яснити.

Крім того, участь у святі можуть брати тільки працівники закладу освіти. Запрошувати аніматорів, акторів та інших людей, які б розважали дітей не дозволяється.