Інформацію про нові протиепідемічні заходи у закладах освіти оприлюднили в МОЗ.
Зокрема, під час святкування у школах на заході можуть бути присутні лише учні одного класу. Участь школярів з інших класів у святі забороняється. У випадку із дитячими садочками це правило діє аналогічно – свято проводиться лише для дітей однієї навчальної групи.
Присутність глядачів на заходах не дозволяється. При цьому, в МОЗ зазначають: якщо дитина не хоче брати участь у святі без батьків чи інших членів родини, не варто її змушувати – бажано просто все послідовно роз’яснити.
Крім того, участь у святі можуть брати тільки працівники закладу освіти. Запрошувати аніматорів, акторів та інших людей, які б розважали дітей не дозволяється.
- Нагадаємо, за добу 19 грудня в Україні зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 250 дітей та 26 медпрацівників.