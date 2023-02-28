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Без істотних опадів та місцями до +13 градусів: прогноз погоди на 28 лютого

За даними синоптиків у вівторок, 28 лютого, в Україні хмарно з прояснення та без істотних опадів.

Вівторок, 28 лютого 2023, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні, в останній день зими, в українських областях хмарно з проясненням та без істотних опадів.

На Прикарпатті, у центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Вдень на Закарпатті повітря прогріється до +9 градусів, а у Криму очікується від +9 до +13 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть від +3 до +8 градусів, на решті території температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +5 градусів. Найпрохолодніше – у Карпатах, де вдень не вище 0 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.. Вдень у столиці +1…+3 градуси.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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