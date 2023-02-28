Без істотних опадів та місцями до +13 градусів: прогноз погоди на 28 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні, в останній день зими, в українських областях хмарно з проясненням та без істотних опадів.
На Прикарпатті, у центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Вдень на Закарпатті повітря прогріється до +9 градусів, а у Криму очікується від +9 до +13 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть від +3 до +8 градусів, на решті території температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +5 градусів. Найпрохолодніше – у Карпатах, де вдень не вище 0 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.. Вдень у столиці +1…+3 градуси.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.