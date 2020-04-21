Про це в ефірі телеканалу “1 + 1” заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він пояснив, що про це свідчать дані моделювання.
“Карантин в Україні працює. У нас є моделювання, яке ми проводили до введення карантинних заходів: якби ми їх не вводили, у нас би було б зараз 180 тисяч тих, хто заразилися коронавірусною хворобою … Як би хто не вважав, що щось робиться не так. Ми сьогодні маємо результат карантинних заходів, який є в нашій країні”, – пояснив Ляшко.
На відео з 3:29
Ляшко нагадав, що на Великдень 130 тисяч українців все ж пішли на богослужіння, незважаючи на рекомендацію залишатися вдома. Тому в країні очікують новий сплеск протягом інкубаційного періоду. Його сила буде залежати від того, як багато інфікованих прийшли на Великдень.
На сьогоднішній день один інфікований може заразити двох здорових людей.
- В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 415 нових випадків.