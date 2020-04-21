В Україні могло б бути 180 тисяч хворих з коронавірусом COVID-19, якби в середині березня не ввели загальнонаціональний карантин.

Про це в ефірі телеканалу “1 + 1” заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він пояснив, що про це свідчать дані моделювання.

“Карантин в Україні працює. У нас є моделювання, яке ми проводили до введення карантинних заходів: якби ми їх не вводили, у нас би було б зараз 180 тисяч тих, хто заразилися коронавірусною хворобою … Як би хто не вважав, що щось робиться не так. Ми сьогодні маємо результат карантинних заходів, який є в нашій країні”, – пояснив Ляшко.

На відео з 3:29

Ляшко нагадав, що на Великдень 130 тисяч українців все ж пішли на богослужіння, незважаючи на рекомендацію залишатися вдома. Тому в країні очікують новий сплеск протягом інкубаційного періоду. Його сила буде залежати від того, як багато інфікованих прийшли на Великдень.

На сьогоднішній день один інфікований може заразити двох здорових людей.